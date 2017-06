En este año esperamos seguir disfrutando de sus columnas, las de Mª Ángeles Arazo, en nuestro diario LAS PROVINCIAS. Esperamos la amena y culta narrativa sobre temas actuales o festivos o santorales, siempre tocados por su elegante y sutil ironía y tan nuestros y entrañables que nos parecen siempre cortos. Querida Mª Ángeles, es como un poco 'nuestra', de sus valencianos lectores que por tantos libros suyos nos enseñó una Valencia profunda, distinta, vista y narrada con amor, que suscita amor por lo nuestro, por nuestra tierra. Te queremos Mª Ángeles y te esperamos en nuestro diario, como siempre.

No salgo de mi asombro. Un eurodiputado polaco en el Parlamento Europeo, Janusz Korwin, le ha soltado a la española Iratxe García que las mujeres deben ganar menos en sus trabajos que los hombres, porque no son tan inteligentes como ellos, son más débiles y son «más pequeñas». Dice, entre otras cosas, que no aparecemos entre los cien primeros clasificados en ajedrez, ni lo hacíamos en las Olimpiadas de la antigua Grecia.

Dada como soy a encauzar las situaciones que me rodean por el camino del humor y el optimismo, no quiero ahora frivolizar sobre una cuestión como ésta porque entiendo que merece toda la máxima seriedad. He conocido a muchas mujeres que no han tenido que envidiar a ningún hombre porque lo han superado en inteligencia, dinamismo y siendo ladinas, además, en el mejor de los sentidos para 'verlas venir', que no es poco. Ignoro si alguna de mis conocidas sabía jugar al ajedrez, pero conocían las mil y otras jugadas para administrar su tiempo, atender a la familia para poder 'llegar' a todo y encima, aportar un pequeño jornal mermado por su condición de mujeres. La comida se hacía por la noche. Eran primeras en levantarse para acercarse al horno y poner los almuerzos de la familia con pan tierno; organizar la marcha de los hijos al colegio; poner la lavadora y, antes de ir a su trabajo, dejar todo organizado a su alrededor. Hay muchas mujeres así ahora mismo a las que no se las valora creyendo, equivocadamente o porque conviene, que ese es el rol femenino. Muy deprimente.

Desde que Judith decapitara a Holofernes, hay mucho que descubrir sobre la inteligencia de la mujer pero, para este individuo, al que es de esperar que se le sancione como ya se hizo en otra ocasión, y para no quedarme en un punto de la historia, en épocas o estilos, Sta. Teresa de Jesús, Madame Curìe, Golda Meir, mi admirada Margaret Thatcher o la científica española Margarita Salas, entre muchísimas otras, son unas tontas de remate que no merecerían llegar hasta donde llegaron y donde siguen algunas afortunadamente en lo más alto de la cúspide.