TELENOVELA PODEMISTA

Entre los recuerdos de un pasado ya lejano que poco a poco se desvanecen aunque lamentablemente no llegan a desaparecer del todo figura en mi caso el de haber sido espectador de algunas series y programas de televisión que ahora, con el paso de los años, no llego a entender cómo pudieron consumir ni un minuto de un tiempo vital que conforme pasan los años aprecio más valioso. Al igual que puedo enorgullecerme de formar parte de los fans de 'Expediente X' o de tener guardadas como oro en paño las diez inolvidables horas de 'Hermanos de sangre' tengo que reconocer y asumir que vi más de un capítulo de 'Belleza y poder', una serie que en España se pudo ver en Tele 5 a comienzos de los noventa y que al parecer, por lo que leo en la red, sigue emitiéndose en Estados Unidos, en donde ya lleva más de 5.000 capítulos. La trama argumental (por llamarla de alguna manera) no era muy novedosa que digamos, la típica familia rica, en este caso los Forrester, con sus líos amorosos y sus disputas empresariales. Para entendernos, una secuela de 'Falcon Crest' pero sin viñedos. Los protagonistas eran auténticas Barbies y Kens, aparentemente guapos pero completamente artificiales, como recién salidos de un gabinete de estética y belleza. Y los episodios transcurrían entre la casa de los Forrester, la sede de su empresa y, sobre todo, las habitaciones de Eric y Stephanie, Brooke (la malvada Brooke) y Ridge. Casi sería más correcto decir en sus camas, pues gran parte de la intriga consistía en averiguar quién se acostaría con quién. Para que se hagan una idea, Brooke empieza como novia de uno de los hijos del patriarca familiar pero cuando su relación fracasa acaba en los brazos del padre, que la recibe gustoso... El relato contenía momentos a mitad de camino entre lo naif y el surrealismo, como cuando Ridge se mete en la cama de su cuñada para gastarle una broma, ella se cree que es su marido y -¡uy, qué tonta!- hacen el amor, porque Ridge (muy espabilado) no le dice, ¡eh, que yo no soy quien tú te crees! En fin, qué quieren que les diga. En mi descargo puedo afirmar que sólo la veía cuando tenía un día libre entre semana y que de alguna forma actuaba como una especie de somnífero para conciliar una reparadora siesta, pero no deja de ser un atenuante que no me exime de culpa. Transcurridos más de veinticinco años de aquel oscuro episodio de mi vida, ahora asisto todos los días a una versión española de 'Belleza y poder', ambientada en un partido que venía (eso dijeron) a cambiar por completo la política en España. Y tanto que lo han hecho, como que es muy divertido, una telenovela hecha realidad. Pero mi pregunta es, ¿sería posible algo así en el PP? ¿O serían los populares acusados de sexismo, machismo, nepotismo...?