¿Mula, asno o caballo?

Sabedores de mi interés, al igual que el de muchos ciudadanos, por la ordenación del tráfico de Valencia, un grupo de jóvenes que cursan un máster de estrategia empresarial, me trasladaron la idea en un tono sarcástico y con una buena dosis de ironía, una idea con bastantes posibilidades de futuro según unos estudios que acababan de realizar. Y dicen que según los factores externos que inciden en las nuevas medidas de tráfico en la ciudad, sería una buena oportunidad de negocio el montar una empresa de transportes de caballo. Ya que se implanta la bici, ¿por qué no el caballo con su carruaje? Desde la gama más baja a base de mulas machos, pasando por los asnos, hasta los más vistosos caballos de tiro adornados de puntilla y oro. En cuanto a carruajes, de dos pasajeros, de cuatro y tipo berlina. Puntos de amarre para los animales, similar a las estaciones de Valenbici y servicio de balas de paja para alimentarlos. Hay negocio señores. Si el coche desplazó hace años a los carros de caballos, ahora con las nuevas políticas de 'pacificación' retrocedemos al siglo XVI. Por si fuera poco y tal y como contaba ayer LAS PROVINCIAS, la Policía Local ha empezado a multar al módico precio de 200 euros a los peatones, por cruzar en rojo en la mortal avenida Barón de Cárcer. Mientras, el concejal Grezzi sigue encabezonado en mantener el doble sentido de una gran avenida en la que el intenso tráfico de autobuses se hace insoportable a la vez que peligroso, en una ciudad en la que prácticamente ya no existen calles en doble dirección. Pero el retroceso mola y si no, verán el caos de circulación que supondrá el anillo ciclista así como el peligro para los motoristas de los separadores de cemento del carril bici. Me decían los del máster: «Estamos en manos de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio».