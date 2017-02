EL INFORME

La Comisión Europea nos ha echado una bronca disimulada con buenos modales. Ya se sabe que los diplomáticos si se equivocan de habitación en un hotel y ven a una señora en la ducha le dicen: «usted perdone, caballero». Nos han llamado manirrotos a pesar de que ya no tenemos cosas que romper y denominan «elevados riesgo de pobreza» a la miseria en su Informe España 2017. A su juicio, que es más atinado que el nuestro, la desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre de los españoles es uno de los más elevadas de la llamada Unión, pero lo peor no es eso, sino que siga creciendo. Recuerdo alguna sobremesa con Tierno Galván, que quizá fuera algo farsante pero era una inteligencia clara. Siempre hablaba de ricos y pobres, no de exclusiones sociales. Estaba convencido de que un gremio excluye al otro, que es el que domina las mejorías macroeconómicas, porque está en su mano establecer el sueldo mínimo, que siempre es preferible a no percibir ninguno. Bruselas nos regaña, aunque reconoce ciertas cosas bien hechas. Una de cal y muchas de arena.

Nuestro mercado de trabajo refleja una de las tasas de temporalidad más altas del llamado grupo de los Veintiocho. Hasta el Banco de España está haciendo autocrítica. Algunos saben por experiencia ajena que hay algo peor que atracar un banco, que es fundar un banco, como afirmaba siempre Bertolt Brecht, que no hizo nunca ninguna de las dos cosas. Al terrible Trump le incomodan más los pobres que los afrentados por la pobreza. No sólo no los puede ver, sino que procura que nadie los vea y hace lo posible, él que todo lo puede, por alejarlos. Ahora ha autorizado deportaciones masivas de indocumentados. Los multimillonarios tienen muchas manías y si les quitan una pueden sustituirla por otra. O por la misma, a condición de llamarla con un nombre distinto.