El frenesí municipal es más que amor

La 'Declaración de Valencia' no pasará a la historia como la de los Derechos del Hombre, pero debería. Munícipes de la llamada casta y de los ya no tan recientes ni revolucionarios 'sans culotte' descubrieron a orillas del Mediterráneo que tienen muchas más en común de lo que pensaban. Disparar con pólvora de rey aún siendo republicano es una de ellas. Alcaldes y concejales procedentes de más de 70 ciudades de España coincidieron en reclamar el fin de la privación. Más concretamente, la supresión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Una ley que, en opinión de Ximo Puig, partidario como los anteriores de no privarse de nada, es un claro ejemplo -Ojo al dato- de cómo el frenesí es más que amor; uy, perdón. La ley es un ejemplo de cómo «el frenesí de la austeridad es capaz de erosionar los cimientos democráticos y la autonomía local» (sic). Tres reglas fiscales, al decir del anfitrión del encuentro, Joan Ribó, que «alguien -sí, dijo alguien para evitar mencionar al ministro de Hacienda- se ha empeñado en que aparezcan como sagradas» cuando no lo son. Y por eso han de ser abolidas. Han de desaparecer los topes de déficit, de deuda y de gasto. Y el que venga detrás, que arree.

No es lo que prometían en sus programas electorales aún no se han cumplido dos años. Dónde va a parar. Pero es lo que ambicionan de verdad. Y como en el fondo ni los del PP son de la escuela de Chicago, ni Milton Friedman es su profeta, antes nos freirán a impuestos que reducirán el gasto público. Antes se descararán pidiendo bajo mil y un eufemismos o sin ambages un espacio fiscal propio, con sus correspondientes tributos, tasas, contribuciones, etc., que se apretarán el cinturón y dejarán de competir con la Generalidad y el Gobierno en punto a servicios. Ribó parece que no tiene bastante con la EMT y sueña con crear alguna empresa pública más. Antes, en fin, solicitarán que se les autorice a establecer recargos en el IRPF -han leído bien- que congelarán plantillas, aunque sólo sea porque un elevado porcentaje de los trámites y las gestiones administrativas ya se realizan a través de red.

Somos lo que somos gracias a un plan de estabilización, el de 1959. Sin la referida ley de 2012, que no sólo afecta a los ayuntamientos sino al conjunto de las administraciones públicas, España estaría más intervenida que El Soro. El Gobierno tendrá que rebañar 7.700 millones para no superar (en exceso) el compromiso de déficit alcanzado con Bruselas. Y el MH President comparece ante estos manirrotos y, en lugar de instarles a perseverar en la morigeración, va y les guiña un ojo kennedyano: «Ich bin ein berliner». «Soy uno de vosotros». No me arrojaré en brazos de Montoro «perquè boniquet és Tonet». Que si no de qué.