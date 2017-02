Real como la vida misma

Son las nueve de la mañana. Abro el periódico. 'Fallece una anciana, a la que le habían cortado la luz, por un incendio con una vela'. De fondo, en el televisor, unos tertulianos -por lo que alcanzo a escuchar, la mayoría hombres- polemizan sobre la violencia de género. «Más de 700 mujeres han muerto desde que en 2004 se reformara la Ley para protegerlas», alerta uno de ellos. Continuamos siendo incapaces de hablar con propiedad y recurrimos, con sucia necedad, a eufemismos: no mueren, las matan. Y la Ley, aunque duela, poco puede ampararlas una vez levantado el cadáver. Sigo leyendo. 'Los desahucios aumentan en la Comunitat y alcanzan la cifra más alta en dos años'. Me aterra ser consciente de que, tras media hora, no logro hallar ni una sola noticia positiva. 'Los nuevos jubilados perderán un 30% de poder adquisitivo hasta su fallecimiento'. Sin embargo, el titular de ayer era otro: 'El Banco de España propone retrasar la edad de jubilación'.

Suena el teléfono, es mi madre. Tiene 68 años y está jubilada por imposición. Tuvo que cerrar su negocio por culpa de esa maldita crisis que todavía no cesa. Apenas cobra la pensión mínima y este mes, como tantos otros, no puede pagar las facturas. Le hago una transferencia y pienso que ya compraré los libros que necesito para estudiar Derecho el mes que viene. «No tengo piso ni ayuda», lo dice Nabeel, un refugiado paquistaní. Su mujer y su hija subsisten con los 800 euros que reciben de una ONG, sin que Consell ni Ayuntamiento les hayan dado asistencia. Me percato de que hoy, cuando publico este artículo, es el Día de la Igualdad Salarial. En la Comunitat esa brecha alcanza el 24%. Mientras, Cristina Cifuentes, Inés Arrimadas, Teresa Rodríguez y Elena Valenciano, entre otras mujeres, aparecen en un vídeo contra los micromachismos que ha logrado hacerse viral. Y pregunto: ¿dónde están los ansiados brotes verdes, señor Rajoy?, ¿dónde están las nuevas políticas, señor Puig?