Una de mis escenas favoritas de Torrente (otro día cito a Dreyer) es de la cuarta entrega, cuando el protagonista pasa al lado de una mujer toda de negro y toda tapada con su niqab. El bruto de Torrente se dirige a ella: «La bruja, la bruja piruja. Eh, ¿dónde está la escoba? As-salamu alaikum. Porompompero». Pero él no es distinto de Oriana Fallaci o Marine Le Pen. La italiana, en su acto teatral con Jomeini, quitándose el velo y llamándolo «estúpido trapo de la Edad Media». La francesa, cancelando ayer una reunión con el Gran Mufti, máxima autoridad religiosa del Líbano, al negarse a cubrirse la cabeza. Igualito que las feministas suecas (ministras o no) durante su visita a Irán. El problema, como dice la filósofa Amelia Valcárcel, no es ponerse un velo aquí, es quitárselo allí. Y tampoco descarto la premeditación publicitaria de Le Pen. Pero más Valcárcel: «No tenemos por qué tolerarle a un imán lo que no le permitimos a un cura».