Por el pacto educativo

La fragmentación del arco parlamentario que da lugar a un gobierno en minoría ofrece una oportunidad magnífica para obtener acuerdos de Estado que sean el fruto de la negociación y el pacto entre las principales sensibilidades presentes. En concreto, este país podría superar precisamente ahora su histórica carencia de un modelo educativo estable, que no sufra los vaivenes ligados a la alternancia como ha sucedido hasta ahora. Existe clara conciencia de esta oportunidad y el socialista Ángel Gabilondo, que a punto estuvo en 2011 de conseguir el acuerdo, está siendo uno de los que más enfáticamente impulsan esta idea. La comunidad educativa ha dicho, con toda la razón, que no habrá pacto sin su concurso. Y es que, en efecto, el acuerdo debe basarse en contrastados requisitos técnicos, ha de incluir los modelos pedagógicos más modernos y experimentados, y debe trascender de las limitaciones ideológicas excluyentes. No será fácil conseguirlo pero no resultaría admisible el fracaso.