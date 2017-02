Mantener un secreto abrasa nuestra lengua y encabrona nuestra pecadora alma. La información concede poder, pero la tentación resulta inevitable y nos encanta exhibir ese poder cuando nos topamos con las amistades. «Me he enterado de...», «yo sé que...», y luego la gran clave, ese definitivo «te voy a contar algo que no sabe nadie y que no puedes contar...» Basta que nos añadan la coletilla restrictiva de «no lo puedes contar» para que nuestra lengua se chamusque ansiosa como un ninot cuando la cremà. El gobierno y la Generalitat catalana han iniciado «negociaciones discretas» para discutir los cambalaches de la independencia. Pero las negociaciones discretas siempre se ventilan porque una de las partes será incapaz de sujetar el pico para meter presión al otro. Negociaciones discretas, además, suena a «qué hay de lo mío», con lo cual adivinamos que se trata de un asunto basado en la mera pasta. Con la lluvia de dinero lubricando, los ardores se diría que reciben una sobredosis de Trankimazin. Este mimo hacia la díscola Cataluña provoca un Orinoco de emocionadas lágrimas en mi ojos, como le sucedió a Monedero cuando aquel comandante venezolano palmó. Con los valencianos, los gobiernos tanto del PSOE como del PP jamás negociaron ni con discreción ni en plan indiscreto. Nuestra Comunitat es el confortable sofá donde aposentan su trasero, pero aquí nunca nos quejamos más allá de tres pedos pirotécnicos expulsados para disimular. Nuestra Comunitat, durante lustros, se convirtió en un maná de votos que desembocaron primero en Aznar y luego en Rajoy. ¿Lo agradecieron? Nunca. Cuando derraman billetes el puerto de Barcelona recibe la parte del león y el de Valencia recoge migajas gatunas. Y con cualquier asunto sucede lo mismo: sólo nos inyectan miserias. A lo mejor, algún día despertamos. A lo mejor.