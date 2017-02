EN LOS MUNDOS DE MARZÀ

Cataluña tiene unos 7,5 millones de habitantes. Eso es más que algunos países miembros de la Unión Europea, como Dinamarca, Croacia, Irlanda o Finlandia, entre otros, además de los pequeños estados (Luxemburgo, Malta, Chipre...), pero es una cifra totalmente insuficiente para una lengua, el catalán, que con un mercado tan limitado estaría condenada a la desaparición. Sin embargo, un asunto muy distinto es si a esos 7,5 millones se le añaden los 5 de la Comunitat Valenciana y los 1,1 de las Baleares, con lo que pasamos a un territorio conjunto de 13,6 millones de personas, más que Bélgica, Grecia o Portugal. El pancatalanismo, entendido como proyecto político que intenta convertir primero en nación y luego en Estado una supuesta unidad lingüística, tiene por tanto unas raíces identitarias pero que han derivado hacia una vertiente de pura supervivencia económica: al independentismo catalanista le interesa Valencia porque sin Valencia el mercado potencial del catalán es muy limitado. Esta aspiración de conformar un área de predominio de la lengua catalana necesita, como es obvio, de la colaboración política de dirigentes valencianos y baleares. En ninguna de estas dos comunidades se puede ejecutar de la noche a la mañana una inmersión lingüística como la llevada a cabo en Cataluña a partir de 1980, primero porque el uso de la lengua autóctona en estas dos comunidades no es comparable al del catalán, que incluso durante el franquismo siguió hablándose entre las familias, mientras el valenciano apenas tenía presencia en las grandes ciudades y quedaba circunscrito a algunas comarcas; y segundo, porque el nacionalismo no tiene aquí la fuerza que desde las primeras elecciones tuvo en Cataluña y que permitió a Jordi Pujol llegar a la presidencia de la Generalitat e imponer su programa de inmersión a largo plazo que ahora, casi cuatro décadas después, empieza a dar el fruto deseado, el de unas generaciones jóvenes que están totalmente desconectadas de España, con sectores muy radicalizados que están dispuestos a la insumisión frente al enemigo, el Estado español. Por tanto, hay que ir con cautela aunque con un objetivo claro, la catalanización de colegios, institutos y universidades y la imposición de un valenciano normalizado (que se equipara al catalán) en la Administración pública. Lo bueno de Marzà es que no engaña a nadie, cree en lo que hace porque es su ideología. Pero Marzà, como Enric Morera (presente en la entrega del Premio de Honor de las Letras Catalanas), ocupan los cargos de conseller de Educación y de president de Les Corts, respectivamente, gracias al pacto con el PSPV. ¿Están de acuerdo los socialistas valencianos con esas políticas de aproximación al catalanismo soberanista?