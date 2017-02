Infracción 'grave' de tráfico

Díos mío, he cometido una infracción grave; circulaba yo en autovía a 106 km/hora, dirección desde Bilbao hacia Zaragoza y según parece circulaba con exceso de velocidad. Me llama la atención que hace 40 años, cuando los vehículos que circulaban por autopistas y autovías eran los Seat 127, los Seat 600, Simca 1200, Citröen 2 caballos, etc., éstos tenían limitación de velocidad a 120 km/hora, que es la misma que existe en la actualidad. Evidentemente no hay comparativa en seguridad ni de cerca con los vehículos que circulan actualmente. No pretendo con ésto disculpar los excesos de velocidad desproporcionados ni las conductas temerarias ni nada que se le parezca, pero sí hacer mención que a 106 km/hora, y a 120, también en la actualidad, es de risa titular dicha acción como una infracción grave.

En el plan sur, dirección al puerto, antes de pasar por debajo de la pista de Silla hay una prohibición de circular a más de 60 km/hora. Pues bien, a 59 estaríamos cometiendo infracción ya que no se puede circular (o por lo menos vehículos a motor ) por autovía a menos de 60 km/hora, y resulta que a 61 también es infracción.

Señores nuestros que nos gobernáis, a ver si empezáis entre todos a tener sensatez global y así los de a pie nos empezaremos a sentir menos esclavos vuestros, ya que está todo perfectamente montado para vosotros y vuestro desproporcionado lucro.