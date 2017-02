El fracaso de Cierval

Treinta y seis años después de su constitución, la patronal autonómica Cierval inicia el proceso de liquidación y cierre, agobiada por las deudas, incapaz de conseguir que las organizaciones provinciales de Alicante y Castellón -en serias dificultades económicas- asuman sus compromisos de pago con la organización regional. Nacida al calor de la Constitución española del 78 y en línea con el Estado autonómico que despuntaba, Cierval ha intentado ser la voz de los empresarios valencianos en un territorio donde los problemas de vertebración entre sus tres provincias han impedido que cuajen algunos proyectos. No fue posible en su momento la fusión de las cajas valencianas -Bancaja y la CAM-, que tal vez habría dibujado un escenario diferente para el sector financiero hoy inexistente, como tampoco lo fue el que la televisión autonómica alcanzara los niveles de audiencia de las cadenas de otras comunidades, por lo que su cierre, de gran repercusión política y mediática, no provocó sin embargo un cataclismo entre los ciudadanos, que lo aceptaron con una mezcla de resignación e indiferencia. Con aciertos y errores, Cierval cumplió el papel que se le asignó de defensa de los intereses empresariales en una España en la que las autonomías fueron progresivamente ampliando sus competencias. Por otra parte, tampoco podían ser estas organizaciones ajenas a una crisis que se llevó por delante miles de empresas y millones de puestos de trabajo. Los excesos de la época de vacas gordas se tenían que pagar antes o después, demostrando de paso que no sólo fueron los políticos los que cometieron errores, que la burbuja fue algo más que inmobiliaria y que muchos sectores vivieron por encima de sus posibilidades. Y aunque nada hay que objetar a que se active el proceso de liquidación, sí que hay que lamentar que este proyecto valenciano tampoco haya conseguido cuajar. Lo cual debería ser motivo para la reflexión, en primer lugar de los interpelados -es decir, los empresarios-, pero a continuación de todos los valencianos, que son quienes pueden acabar sufriendo las carencias de entidades e instituciones que hacen más fuerte a una sociedad.