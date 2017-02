Espías y filtradores

Todos los servicios de inteligencia occidentales están convencidos ya de que el espionaje ruso jugó un papel en la victoria de Donald Trump al filtrar trapos sucios de Hillary Clinton que habían conseguido introduciéndose en el correo electrónico del jefe de gabinete de la candidata.

El presidente no había querido admitir que esto era verdad pero últimamente, advertido por la totalidad de los servicios de su país, ha declarado que no es descartable. Que los correos filtrados revelaran pifias reprobables de la señora Clinton no es tan grave. Lo que estaban contando era cierto. Lo tremendo es que los espías electrónicos de una potencia no amiga de Occidente puedan penetrar sin dificultad en los correos particulares europeos o estadounidenses.

Al aproximarse elecciones importantes en Europa, en Francia dentro de dos meses, en Alemania avanzado el año, la alarma ha cundido. Si la gente de Putin hizo fechorías en Estados Unidos, ¿por qué no las va a hacer en Francia o en otros sitios, tratando de influir en las elecciones al esparcir noticias perjudiciales a ciertos candidatos? El poco sensacionalista 'Le Monde' titulaba en días pasados «Francia, próximo objetivo de Vladimir Putin». La prensa francesa indica que han comenzado a aparecer rumores e insinuaciones dañinas sobre aquellos candidatos que creen que hay que plantarle cara a Moscú, que no se deben levantar de momento las sanciones que fueron impuestas a Rusia por la anexión de Crimea y por su constante desestabilización de Ucrania.

Los rumores insidiosos encuentran eco en dos medios de información mantenidos por el gobierno ruso, 'SputnikNews' y 'Russia Today'; tarde o temprano, entonces, saltan a la prensa francesa o los comentan políticos galos. Curiosamente, esa noticias malintencionadas vienen últimamente afectando al actual favorito Emmanuel Macron. Se dice que es persona cercana y al servicio de los bancos de Estados Unidos o que está financiado por el lobby gay con las implicaciones que ello puede acarrear en su imagen.

La señora Le Pen, una entusiasta de Putin, y el hasta recientemente favorito Fillon, que no oculta que haya que levantar las sanciones a Rusia, no son objeto de ningún ataque, de ninguna difamación. No es descartable que el próximo blanco de los servicios rusos sea la señora Merkel.

Numerosos comentaristas aconsejan no entrar en el juego, no reproducir, porque el rumor resulte sabroso y llamativo, especulaciones aparecidas en los dos medios rusos citados o difundidas sin mayor base por centenares de internautas que probablemente trabajan para los rusos. Sin embargo, la tentación de abundantes medios de información es sacar esa basura a la luz. El aguijón de la primicia o del amarillismo está presente en diverso grado en los medios de información de todo el mundo y está en la sangre de no pocos profesionales. Algunos periodistas sucumben: «Nosotros fuimos los primeros que revelamos.». En España tenemos diversos ejemplos.

Mientras en la esfera internacional se produce esta ofensiva de los internautas a las órdenes del gobierno ruso y Occidente no acaba de encontrar el modo de frenarla o contrarrestarla, en Estados Unidos se libra una batalla interna entre la Presidencia y los servicios de inteligencia estadounidenses. Varios deslices del presidente o de su equipo han sido filtrados a medios ('New York Times', 'The Washington Post'...) que se vienen oponiendo a Donald Trump desde que inició su carrera hacia la Casa Blanca. (El matutino neoyorquino fustiga con regularidad al estrafalario político). Se ha afirmado, parece que con fundamento, que los espías americanos están ocultando información a su presidente por temor a que éste la cuente a alguna potencia extranjera. El presidente ha reaccionado con acritud y con la escasa mano izquierda que le caracteriza ha puesto en solfa a sus espías. La situación es insólita. Un presidente lanzando diatribas contra a los funcionarios que deben informarle de cuestiones serias de seguridad y estos escabulléndose, racionándole la información y filtrando hechos que le perjudican. Si lo primero es poco elegante y muestra una palmaria torpeza política lo segundo es inadmisible en cualquier estado, democrático o no.

Por otra parte, pasado un mes de la toma de posesión de Trump, sus aliados siguen sin tener las ideas claras sobre lo que piensa de la OTAN, de la Unión Europea y de Rusia. También insólito.