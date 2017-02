ERA CAMPO ATRÁS

Me hace mucha gracia cuando llaman llorona a la afición del Valencia por criticar lo que no le gusta o a cualquiera que denuncie las verdades que en Madrid no se suelen contar. Me da la risa que se critique al valencianismo por pitar a su equipo por luchar en el descenso pero si es el Bernabéu el que pita a Cristiano es la afición más sabia de España. Me sonroja oír que llorar sea contarle a la gente que al Madrid le regalan los árbitros más que a nadie en este país -con permiso del Barça que ya está a su nivel- cuando es una verdad como un templo.

Y, por no ir mucho más allá en el tiempo que el fin de semana pasado, me deja ojiplático que un campo atrás que regala al Madrid una clasificación en la Copa del Rey que después gana, pase al anecdotario mediático cuando, si hubiera sido al revés, estaríamos hablando del robo del siglo. De la antideportiva ni hablamos que solo existió en Valencia. Como diría Albelda, ¿pero en el basket también? Si David, si. En el basket, en el fútbol y en una partida de bolos si hace falta y van de blanco. Es la realidad de nuestro país. Los árbitros están tan condicionados y presionados por el rodillo mediático que acompaña al Real Madrid que, en caso de duda, siempre a favor del blanco y, en caso flagrante, error humano a favor del blanco. Y así llevamos toda la santa vida.

Solo hay que preguntar a cualquier profesional del fútbol que no esté vinculado al Madrid o a cualquier aficionado que no sea del club blanco. La unanimidad es apabullante. Todos locos. Y luego están los Valencia-Real Madrid como el de hoy. Mi amigo Roncero se empeña en mostrar errores arbitrales a favor del Valencia que opaquen la realidad; que si la Supercopa de 2008 en la que el Madrid ganó con nueve o el penalti no pitado de Lucas Orban a Bale la pasada temporada en Mestalla.

Aceptando como reales ambas cosas, solo una condicionó el resultado final. Una y no más, santo Tomás. Pero claro, en el otro lado del estrado está la víctima real; el Valencia del Ushiro-Nage, de los goles de Ilie, Soldado o Mendieta en el Bernabéu en fueras de juego que jamás existieron, escandalosas y decisivas manos de Higuaín o Ramos en Mestalla que jamás se pitaron, el hombro de Albelda que se convirtió en mano para ser expulsado. ¿Historias pasadas? Vale, hablamos pues del gol en fuera de juego de tropecientos metros de Benzemá el año pasado para el 3-2 final. El año pasado. Ejemplos de esos tengo para rellenar páginas enteras. En resumen, por cada línea de errores en contra del Madrid libros enteros a favor del Real. Esa es la realidad; tozuda, incómoda y llorona. Tapada convenientemente por quien no le interesa contarla pero si en cambio crear una realidad paralela que no existe. Pero como dice un buen amigo mío, «la única verdad, es la realidad». Y era campo atrás. una vez más.