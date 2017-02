La inmersión de Marzà

El conseller de Educación, Vicent Marzà, sigue avanzando en su proyecto de imposición del valenciano en los colegios a costa del castellano, contraprogramando el bilingüismo que se consagra en el Estatuto. Su política es clara a este respecto y bajo una pretendida igualdad de oportunidades que no es tal se esconde un descarado trato de favor a los centros escolares que apuesten por la enseñanza en valenciano, que es la que permitirá más horas en inglés, justo lo contrario que si es el castellano la lengua elegida por el colegio. Para hacerse una idea de los efectos de semejante deriva hacia la inmersión a la fuerza hay que tener en cuenta que en Valencia ciudad el 83% de los alumnos estudia en línea en castellano. Al mismo tiempo que el sistema va imponiéndose en las aulas, el conseller mantiene una agenda política que despeja cualquier duda sobre sus objetivos. Su última reunión con los consellers de Cataluña y Baleares para denunciar las supuestas «políticas lesivas» para «la lengua compartida» demuestran que para el dirigente de Compromís el enemigo está en Madrid, en el Gobierno central, mientras que los aliados se encuentran en esa utopía llamada 'països catalans' y que se forma teóricamente a partir de la inquebrantable defensa de la unidad de la lengua. De la lengua catalana, por supuesto. Para Marzà, no representa ningún obstáculo el hecho de que Cataluña se encuentre inmersa en pleno desafío contra el Estado. En su imaginario nacionalista, los males proceden siempre de la capital de España. El conseller, en definitiva, no engaña a nadie, pero es cada vez más preciso que el PSPV de Puig aclare cuáles son sus fidelidades, si están a lo que digan sus socios de gobierno o por delante de ellos está el respeto a la Constitución y al Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana.