El futuro de Cataluña

El referéndum en Cataluña no se va a celebrar por dos razones: 1.- Por enésima vez el presidente del Gobierno ha dicho que no y ni tan siquiera se negociará sobre ello y 2.- A pesar del dinero invertido, la Generalitat no ha encontrado ningún apoyo en el exterior. El PDECat está buscando la fórmula para salvar la cara, su primer paso viene a través de Artur Mas al manifestar que existe una tercera vía. Según parece, en esta ocasión Mariano Rajoy no ha estado pasivo y está negociando a marchas forzadas, la prueba más evidente es el viaje de la vicepresidenta a Cataluña en lugar de estar en Málaga recibiendo a Hollande. ¿Podemos tener esperanzas de que se pueda llegar a un acuerdo?, si, solo hace falta una cosa: El Gobierno debe contar con PSOE y Ciudadanos. También aquí se verá si Podemos es un partido de Estado que aspira a Gobernar España algún día.