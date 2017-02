Las quinielas desaparecieron de mi vida poco a poco, casi sin darme cuenta. No soy el único. La recaudación quinielística en los últimos ocho años ha bajado un 52%. La verdad es que todavía no sé por qué lo dejé. Hubo un tiempo en que el ritual de rellenar el boleto, con calco y sello timbrado incluido, era uno de los momentos más emocionantes de la semana. Tenía la teoría del «dime cómo rellenas la Quiniela y te diré como eres». Mi hermano primogénito, por ejemplo, concienzudo y metódico. Siempre cuñaba el boleto el mismo día, hora y lugar. Incluso participaba en una peña. No me extrañaría que aún siguiera. Otro, un compañero de clase, tardaba tres horas en rellenarla. Cada partido lo pensaba hasta ese punto intrigante en el que te preguntabas si acaso el fútbol era metafísico. Si le salía mal, la rompía en trocitos y a volver a empezar. De vez en cuando levantaba la cabeza en la sala de estudio de la biblioteca y, consumido por las dudas, preguntaba en voz alta: «¿Burgos-Sabadell?». Luego estaba el confiado que repetía siempre los mismos signos al margen de los partidos; el arriesgado con doses inverosímiles; el conservador del «más vale acertar trece»; el estudioso que analizaba expulsados, lesionados y tendencias; el jugador que se excedía en las apuestas o el forofo que se dejaba guiar por sus simpatías. Yo era de estos últimos. Cuando, muy de vez en cuando, aparecía el Levante en el boleto, siempre le daba victoria fija, sin dobles. Indefectiblemente. ¿Cómo pretendía que ganaran si ni siquiera yo confiaba en ellos? No podía traicionar a mi equipo como Judas por treinta monedas. La familia siempre está por encima del vil metal. Además, luego tenía que conciliar el sueño por la noche.

En realidad nadie se aficionaba a la Quiniela en aquél entonces por el gusto de hacerse rico. Aquél boleto simplemente te ayudaba a pasar en vilo todo el fin de semana y vivir los partidos con más emoción por la radio o con el marcador Dardo del campo. Cuando arrancaba la jornada, en los días en que casi todos los partidos se jugaban a la misma hora, el corazón se aceleraba a medida que se aproximaba el minuto 90 con muchos aciertos. Pero un gol en El Helmántico en el tiempo añadido podía echar al traste todas tus ilusiones. Cuando, muy esporádicamente, experimentabas el vértigo de tener más de once aciertos, la triste realidad devolvía las cosas a su sitio por la noche al comprobar en el Telediario que el número de acertantes te arrojaba un premio irrisorio. Luego con el tiempo ya vino el pleno al quince, el resguardo, las múltiples reducidas, el Quinigol, las complicaciones de la vida y se fue perdiendo el aliciente. Me ha picado el gusanillo. Voy corriendo al estanco. Sevilla Atlético-Levante: dos fijo. Fijo que acertamos.