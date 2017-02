DOBLES PAREJAS

Cuando el PSOE se merendó al PSP, González y Guerra mandaron al viejo profesor Tierno Galván a la alcaldía de Madrid y allí, don Tierno, el autor de la célebre frase «las promesas electorales están para incumplirlas», el hombre al que bautizaron como «la cobra» pues su aspecto inofensivo engañaba, se atrincheró hasta conquistar fama gracias a sus dotes como excelente relaciones públicas y gran defensor de la sobrevalorada movida madrileña. Don Tierno también obtuvo enorme éxito al recomendar agarrar recias melopeas a la peña cuando las fiestas y los jolgorios. «¡A colocarse!», bramó desde su vocecilla. A Errejón le han apartado de la portavocía de Podemos y le pretenden incrustar para jefe máximo de la comunidad madrileña. De nuevo la vieja técnica de la patada lateral. Pero si el proyecto errejonista no sirve para España, tal y como le han confirmado en el aquelarre de Vistalegre segunda parte, no entiende uno porque debería de resultar óptimo para la comunidad madrileña. ¿Lo que no quieren para España lo anhelan para Madrid? Pues eso parece. A Errejón, como dijimos el otro día, se le ha quedado faz de huérfano de cuento de Dickens tras el palo sufrido. Convenía encontrarle acomodo, distracción, hueco, sofá, acaso cuna. Le sustituye en la batuta de portavoz Irene Montero, la actual pareja de Pablo Iglesias. Así pues, Irene y Pablo corren el riesgo de convertirse en nuestros Ceaucescu particulares. Miedo dan cuando por las noches, ya con la ropa casera y esa laxitud hogareña que fertiliza la charla bobalicona, maquinen proyectos de futuras purgas y próximas revoluciones de ese proletariado del cual jamás formaron parte. A la esposa de Aznar se la masacró cuando accedió a la alcaldía de la capital, pero aquellos críticos hoy callan con lo de la Montero. Unas parejas gozan de bula y otras no.