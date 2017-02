CONFESIÓN DE PARTE

La Policía secreta se ha hecho pública y el presidente de la Audiencia Nacional dice que todos los informes realizados deben entregarse a los jueces y fiscales, sin importarle que a veces sean los mismos. El mayor inconveniente de mirar atrás sin ira es que aumenta la tortícolis. No debemos avergonzarnos de nuestro pasado. Que se avergüencen los que lo dejaron pasar con mucha más pena que gloria y ahora, a toro pasado del tótem ibérico, quieren afeitarle los cuernos. Los empresarios del célebre 3% usaban distintos pseudónimos y la terrible familia Pujol cobraba el 7% por conseguir obras en Paraguay. El mundo es un pañuelo y unos lo usan para secarse las lágrimas y otros para hacer señales a sus cómplices. El informe secreto hallado por Interior admite fallos, pero no confiesa ni los errores ni los horrores. Se juzgan asuntos ya juzgados y regresa el ayer para darle la póstuma razón a Wilde, tito Óscar para los íntimos, que decía que moda es lo que llevan algunos y pasado de moda es lo que llevan los demás.

Los rumores son noticias que anticipan y hay que tener mucho cuidado con lo que se escribe, porque esto de leer cada vez se lleva menos. Es aterrador que en la mitad de los hogares españoles no haya ningún libro. Yo, sin ir más lejos de mi circunstancia vital, nací o me nacieron, que decía Unamuno, en 1928, como Manolita Chen y como la cerveza Victoria, y cuando me miro al espejo para afeitarme veo a un antepasado que se esfuerza por ser un contemporáneo. ¿Será verdad eso de que lleva quien deja y vive el que ha vivido? Ser persona de poca fe no me impide ser de mucha esperanza, aunque sea una estafadora. Shakespeare la llamó «engañosa». Los clásicos estaban muy bien educados, por eso siguen siéndolo aunque no los lea nadie o casi nadie. Solo algunos maniáticos.