EL CARÁCTER ESPAÑOL

Conclusión tras un fin de semana de escuchar opiniones sobre la sentencia del 'caso Nóos': el español medio no valora el hecho de que el yerno del anterior jefe del Estado haya sido condenado por sus actividades ilícitas, ni el hecho de que la hermana del Rey, toda una infanta de España, se haya sentado en el banquillo de los acusados, en una fría silla de plástico de la Audiencia de Palma; tampoco merece su elogio que finalmente se haya hecho Justicia, que los mecanismos del Estado de derecho hayan funcionado, desde la investigación policial a la minuciosa instrucción procesal pasando por un juicio celebrado con todas las garantías de legalidad. No, todo eso se da por supuesto, como si fuera lo más normal del mundo, como si así hubiera ocurrido siempre, en todos los tiempos, en cualquier lugar del mundo. Y sin embargo, pensémoslo un minuto, si hace unas décadas nos hubieran dicho que una hija del Rey de España iba a ser acusada y juzgada por un tribunal y que su marido iba a ser condenado (por lo que, salvo que el Tribunal Supremo lo remedie, tendrá que ingresar en prisión) no nos habríamos tomado en serio semejante posibilidad. Pero es que tampoco es creíble que algo así pueda llegar a producirse en muchos países, no ya, por supuesto, en dictaduras o repúblicas bananeras en las que el respeto a la ley es una quimera, sino en los de nuestro entorno, en democracias avanzadas, en regímenes con derechos y libertades como los que disfrutamos en España. Y no me vale la posible contestación de que en esos otros países es impensable una corrupción como la de Nóos, porque sería pintar de color excesivamente rosa la realidad de esas sociedades, como si fueran idílicas, cuando no es así. El juicio popular a la sentencia es que en España la Justicia no es igual para todos porque Cristina de Borbón ha sido absuelta. O, lo que es lo mismo, daba igual el juicio porque para muchos españoles la hija de Don Juan Carlos, la hermana de Felipe VI, estaba condenada de antemano. La presunción de inocencia a la basura. Es el inocente quien debe demostrar que es inocente, no los tribunales quienes han de llegar a la certificación clara e inequívoca de que el culpable lo es. En el fondo, una vez más, el clásico y comentado gen anarcoide español, el descreimiento, la negatividad por bandera. No hay que felicitarse por lo conseguido sino torturarse porque el fallo, la sentencia, no es la esperada. Pero... la esperada ¿por quién? Tampoco se valora el efecto que el escándalo tuvo en la Corona, la abdicación de Don Juan Carlos. Si el nacionalismo se cura viajando y leyendo, el antiespañolismo también tiene remedio visitando otros países, descubriendo mezquindades, errores y corruptelas que los españoles creemos exclusivas del suelo patrio.