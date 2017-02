Después del congreso podemita, los radicales se pregunta cómo es posible atraer más votantes a su causa. Aparecieron en la escena política como renovadores, como una nueva forma de hacer política y de ilusionar a la gente. Aprovecharon la crisis económica y sobre todo la crisis de los partidos tradicionales y dominantes del sistema para hacerse con un hueco importante en la política española. Su procedencia como profesores universitarios les daba una aureola de solidez intelectual y de conocimiento de la cosa pública. Su juventud y su frescura atraía y se renovaba con un lenguaje aparentemente diferente. Ya han pasado unas cuantas elecciones, nacionales, autonómicas y locales y su mensaje no se renueva. Sus referencias políticas fracasan estrepitosamente: Venezuela, Cuba, la Grecia de Tsipras. Su modelo político, inicialmente renovador y transversal, está claro: el comunismo. Su odio visceral al oponente político, su violencia verbal y gestual, su antagonismo institucional, no engañan. O mejor dicho, engañan, pero, cada vez a menos gente. Con su gestión pública, en las instituciones que han alcanzado el poder, han demostrado que no están tan preparados, que más bien, ni aciertan cuando rectifican. Su vestuario y estilismo que rezumaba juventud y heteredoxia es tan cutre como su mensaje. Les gusta muy poco la libertad de la que tanto presumen. Ya no parecen tan preparados, tan solventes intelectualmente. A aquellos, a los que defendían con tanto ardor, a los necesitados, a los parados, a los indigentes, los tienen abandonados. ¿Dónde están sus políticas sociales, dónde sus soluciones mágicas? Practican el nepotismo, el amiguismo, el coleguismo, mejor que nadie. Porque sólo defienden a los suyos, a los que creen suyos y a los demás los ignoran, los obvian o los desprecian. Sigan así. Han perdido, pierden y perderán todo atractivo.