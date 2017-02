A la afición del Valencia

El Valencia tenía dos partidos vitales: el que disputó y ganó el domingo ante el Athletic de Bilbao y mañana miércoles ante el Real Madrid. Existen aficiones en España y el extranjero que aún perdiendo su equipo en el trascurso del partido alientan a sus jugadores, nosotros no debemos ser menos. Nos jugamos la clasificación y el arranque definitivo de los jugadores. De la depresión anímica a la normalidad de un equipo bien pagado económicamente. Estoy seguro que los jugadores saldrán con ánimo de ganar, templemos gaitas y animemos. Nos jugamos mucho.

Pululan alrededor del club jugadores que anteriormente machacaban al equipo y a sus dirigentes y hoy quieren asegurarse un porvenir. El Valencia no es una ONG. He admirado a Kempes como jugador, pero no está preparado para dirigir al Valencia que era su pretensión.

Ahora toca estar con el equipo, por encima de todo, ya hablaremos al finalizar la temporada. Pero hablaremos cuestiones de interés, nada de palabrería hueca y reiterativa. Ni de personajes que buscan su interés personal.

Llevo viendo al Valencia más de setenta años continuamente y soy parte del conjunto de la afición. Uno más.