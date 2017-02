Retratados del derecho y del revés

Las Cortes valencianas han tenido diez presidentes desde su puesta al día en 1983. A saber: Gª Miralles, Lizondo, Héctor Villalba, Marcela Miró, Julio de España, Milagrosa Martínez, Cotino, Alejandro Font de Mora, Francesc Colomer y Enric Morera. Como no hará falta que les explique una vez enumerados, no pocos de los integrantes de esta pléyade de estadistas fueron 'triats a pols'. Lo que se dice a conciencia. Sin embargo, nunca hasta ahora se había pedido la defenestración simbólica o real de ninguno de ellos. De ahí que resulten de lo más llamativos los castigos añadidos que dos grupos de la cámara exigen infligirle a 'La Perla' -Dícese de MM- tras su condena a 9 años de prisión. El PSOE plantea retirar su cuadro del salón de reyes, de presidentes o como se llame la pieza donde esté expuesto. Una medida que remite a la URSS de Stalin. Y que, por tanto, no encaja en el lugar donde reside la representación del pueblo valenciano. Por su parte, el diputado de Compromís Fran Ferri retuerce un poco más la pena y propone que se le dé la vuelta a la manera setabense. Una gamberrada, en palabras del actual titular del legislativo, que tampoco resolvería el desdoro que pueda representar para el parlamento el haber estado presidido en algún periodo de su reciente historia por una persona condenada por corrupción.

Lo pertinentemente, a mi modo de ver, sería quitarlos a todos. Poner fin a esta absurda y extrapolada costumbre pictórica. Y curarse en salud ante la más que previsible caída en desgracia judicial de otros expresidentes que convertirían el salto cronológico solicitado por PSOE o el escarnio ideado por Compromís en el principio de una traca. En una exposición del ninot -dicho sea con el mayor de los respetos- llena de faltas y tachones. Los retratos en cualquier tipo de soporte empezaron simbolizando la autoridad. El poder del monarca. El problema es que degenerando, degenerando, que diría el diestro Juan Belmonte, están a un tris de extenderse a las comunidades de vecinos. Y aunque no son tan gravosos como el Estatuto de los Expresidentes, el chollo que 2/3 partes del Pacto del Botánico se niegan a suprimir, no por ello dejan de ser un 'do ut des'. Un intercambio de favores en virtud del cual el alcalde, presidente de esto, lo otro o lo de más allá permite a su predecesor elegir al artista que ha de inmortalizarle. Con lo que se asegura de que su sucesor continuará la tradición. A costa del erario, como es obvio, y, no siempre, pero sí con cierta punible frecuencia, de una corruptela jamás investigada. El pintor, a la fuerza ahorcan, termina pintando dos lienzos por el precio abultado de uno. Una copia pasa a engrosar la galería de los errores de la institución que abonará el importe de ambas; la otra, a decorar el comedor del cesante.