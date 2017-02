PONGA EXPERTOS EN SU VIDA

Esta semana se celebró en Les Corts una nueva reunión de la Comisión para una posible reforma del Estatut. Acudieron a la misma media docena de expertos para dar su opinión de lo que se podría hacer para que, por ejemplo, la representación parlamentaria reflejase de la manera más fiel posible lo que la gente vota. Igualmente, algunos expertos aseguran que, ciertamente, se podría rebajar el listón de la representación en Les Corts del 5% al 3%. No se trata de los primeros catedráticos y estudiosos que ofrecen su parecer a los diputados, que ciertamente se muestran muy interesados en el asunto pero que saben a ciencia cierta que de todo lo que allí escuchen luego se hará lo que acople a las intenciones de sus respectivos partidos. Se están cargando de razones o ni eso. Quizá simplemente dejan que las razones ajenas sean expuestas en la Cámara para que eso les permita legitimar las tesis propias. No será la primera vez que ocurra esto. Ya por el negociado de la comisión para la nueva televisión pública valenciana pasaron decenas de expertos, que ofrecieron, se entiende que con la mayor honestidad posible, su opinión sobre cómo hacer el mejor ente audiovisual posible. Luego, se encargó el asunto a un consejo rector, que a través de una subcomisión ofreció a los diputados del parlamento valenciano un documento, una declaración de intenciones, denominado Mandato Marco que no era otra cosa que un corta y pega de otros textos similares creados para otras televisiones. A la hora de hacer aportaciones, se confeccionó un articulado que ha terminado por generar la indignación de las asociaciones de periodistas.

Fumándose un cigarro, un diputado de nuevo cuño (la mayoría lo son, a excepción de algún viejo colmillo del PP y PSPV), se tomaba un descanso de las comparecencias de expertos y reflexionaba: «Todo esto para que luego los partidos nos juntemos en un despacho y terminemos pegándonos si al final metemos cinco circunscripciones, cuatro o dejamos las que están». Pues eso. La escenografía que acompaña la política actual exige dar voz a los colectivos sociales y, oiga, sobre todo a los expertos independientes. Y se hace. El problema es que tras la representación teórica llega la práctica, y ahí los partidos, nuevos y viejos, están formados por seres humanos con miedo a desbalagar. Los méxicanos utilizan ese término, desbalagar, para cuando alguien logra que un conjunto de personas o cosas se separe en diferentes direcciones. Si a algo temen los partidos políticos es a desbalagar, a acabar dividiéndose. Pío García Cabanillas admitía: «Yo ya no sé si soy de los nuestros». Que vengan los expertos, que dudemos pero, en cualquier caso, que nadie recele: la decisión la tomarán «los nuestros», sean quienes sean.