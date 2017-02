EL PADRE DE LA FILMOTECA VALENCIANA

Homenajes. En memoria de Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) se van a celebrar numerosos homenajes a lo largo de 2017. Exposiciones, mesas redondas, libros, fallas (Manuel Candela-Beatriz Tortosa le dedica este año todo el monumento al escritor valenciano). De la Revolución Rusa de octubre de 1917 se va a decir de todo. Habrá elogios de la izquierda, sobre todo de la estalinista, pero también se volverán a escuchar los duros juicios de algunos historiadores: «No hubo nada positivo ni grandioso en la Revolución Rusa» (Richard Pipes).

Seductor. Conmemoremos esos dos centenarios, pero sin olvidar el de Ricardo Muñoz Suay (Valencia, 1917-Valencia, 1997), padre de la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, iniciativa que fue posible con apreciable celeridad gracias a su empeño, capacidad organizativa y fascinante agenda de amigos (teléfonos y direcciones de muchos grandes del cine: Zavattini, Berlanga, Buñuel, Semprún, Azcona, Bardem, Fernán Gómez.). Otra virtud de Muñoz Suay: sabía seducir a los gestores políticos. Y esas seducciones se traducían en cosas concretas y perdurables.

El padre y la madre. Antes no he puesto comillas a la palabra 'padre'. No son necesarias. Sin el esfuerzo intelectual y laboral de Muñoz Suay es posible que el proyecto se hubiese retrasado un montón de años. O que todavía no existiese esa realidad cultural. Ricardo fue el padre y yo diría que también la madre de la Filmoteca Valenciana. Hoy día, el Instituto Valenciano de Cinematografía lleva con justicia su nombre.

Otros logros. En el historial como promotor de Muñoz Suay hay muchos otros logros. Resultó decisiva su intervención, como impulsor y ayudante de producción, en películas memorables como '¡Bienvenido, Mister Marshall' (Berlanga, 1953), 'Viridiana' (Buñuel, 1960) o 'El verdugo' (Berlanga, 1963). Muñoz Suay también fue el gran maestro de ceremonias del polémico, saludable y mordaz Congreso Internacional de Intelectuales y Artistas celebrado en el Palau de la Música de Valencia en 1987. Un congreso en el que hubo «excesos pasionales» (Octavio Paz dixit), cosa siempre de agradecer.

Una coma de más. Otros temas. Veo de vez en cuando pancartas de seguidores de Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE. Dicen así: «No, es no». Me pregunto: ¿a qué viene esa coma? Está de más. Lo correcto es 'No es no'. Hay un programa de la tele que se llama 'Tú sí que sí'. Sin coma alguna. Nada de 'Tú, sí que sí' o, menos aún, 'Tú sí, que sí'. Los españoles ponemos demasiadas comas. Lo dijo García Márquez y tenía razón.

Buenas prácticas. En los 'almacenes' del pasado lunes comentaba cosas sobre el Código de Buenas Prácticas. Intentaré precisar, con el menor número posible de palabras, el mayor inconveniente de los concursos para elegir directores de museos: El principal problema es que los profesionales más capaces y prestigiosos no quieren presentarse para competir.

Zugaza. Durante quince años Miguel Zugaza (Vizcaya, 1964) ha sido un brillante director del Museo del Prado. Dejó el cargo por voluntad propia (y para regresar a su tierra). Ahora ha sido nombrado a dedo director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Méritos le sobran. Pues bien, los defensores sin matices ni cintura de las Buenas Prácticas se han puesto en pie de combate. Trece asociaciones de profesionales de las artes y 437 particulares han pedido por carta que la pinacoteca vasca saque la plaza a concurso público. Si se hiciese así, demos por seguro que Zugaza no se presentaría.

El 'Guernica'. Picasso pintó el 'Guernica' en la primavera de 1937 por encargo del Director General de Bellas Artes de la II República, el valenciano Josep Renau. El cuadro se expuso en el Pabellón español de la Exposición Internacional de París. De haber sido obligatorio un concurso, me atrevo a decir que Picasso, con 56 años y siendo una celebridad mundial, no se habría presentado.

Los Albatros. Grata noticia para los cinéfilos. Los Albatros volverán a programar películas. Tras la recuperación de los cines Aragón y la pervivencia de los Babel, parece recuperarse la afición por las películas independientes y personales, muchas de ellas proyectadas en versión original.