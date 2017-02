Donald Trump tiene una curiosa forma de hacer política exterior. Primero señala cuál es su problema, y de dónde viene; después, plantea una solución radicada en el lugar de origen y por último, anuncia que será el país del que procede quien costeará los gastos. Así lo indicó con el muro de México y acaba de hacerlo con Siria. Según Trump, la lucha contra el flujo de refugiados procedentes de Siria pasa por crear zonas de protección que paguen los países del Golfo. Lo dice, además, el empresario que acaba de construir en Dubai uno de los más lujosos campos de golf del mundo. Su política exterior no es diplomacia, son negocios. Es cierto que puede decirse lo mismo de buena parte de las relaciones internacionales y no hay más que ver cómo se desplazan a cualquier punto del globo el rey, acompañado de ministros y de empresarios para buscar inversiones y abrir mercados a los productos españoles. Sin embargo, en el caso de Trump su modo de cerrar acuerdos es demasiado agresivo para un contexto tremendamente frágil.

La forma de acabar con el flujo de refugiados es acabar con la guerra pero, al parecer, ese es un mal negocio para todos los implicados, en especial, para el amigo ruso del presidente de EE.UU. La manera de cerrar la avalancha de inmigrantes en México es ayudar a crecer y consolidar la democracia en los países sudamericanos. No todos los migrantes son mexicanos como tampoco los que saltan la valla de Melilla son norteafricanos. Allí llegan de muchos otros países como sucede en la frontera española. Si Trump tiene mentalidad de empresario agresivo, su política exterior pone en evidencia sus intereses comerciales. No le mueve otra cosa, probablemente. Así, podemos pensar que el trato logrado con Putin tiene en el factor económico más fundamento que en la coincidencia de ideas, el sentido de Estado o los intereses políticos. Es un reparto de riquezas lo que está en juego, como sucede con la mayor parte de conflictos internacionales aunque nos los vendan como guerras de religión, disputas por razones emocionales o riñas entre clanes. No es la tierra sino el agua, el petróleo o el gas que contiene, que transporta o que requiere para subsistir lo que mueve al enfrentamiento. El disfraz será la forma con la que lo revestirán para «venderlo» con más credibilidad a la opinión pública. Si el presidente de los Estados Unidos habla de Siria como una lucha interna en la que no pueden inmiscuirse, después de haberlo hecho en Libia o en Somalia, no tiene ninguna aceptación. Si se justifica diciendo que a Rusia le interesa mantener los contratos de gas, de infraestructuras y de armas en la zona, los norteamericanos se preguntarán qué beneficio les reporta eso a ellos. En cambio si lo anuncia como un modo de frenar la entrada de refugiados en EE.UU., los fieles le aplauden a rabiar. Aunque lo que esté buscando sea un reparto del negocio en la zona entre Putin y él.