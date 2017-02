MEMORIA CORTA Y MEMORIA LARGA

En un excelente libro, La herencia del pasado (Galaxia Gutenberg, 2011), que mereció el Premio Nacional de Historia 2012, el catedrático valenciano Ricardo García Cárcel reflexiona con acierto, con la historia de España como telón de fondo, sobre los conceptos de 'memoria larga' y 'memoria corta'. El autor escribe un tratado ameno a pesar de su extensión (casi ochocientas páginas) en el que denuncia una explicación de nuestro pasado demasiado condicionada por el corto plazo y argumenta que el conocimiento del ayer solo se consigue a partir de una historiografía rigurosa que hinque sus pies en bases sólidas. En esta línea, García Cárcel sostiene que en nuestra sociedad existe un desprecio hacia la memoria larga, tan necesaria para comprender quiénes somos y adónde vamos. Entretanto, la memoria corta se sublima como la única importante y se transforma para, en infinidad de ocasiones, utilizarla en beneficio propio o para atizar a quien nos apetezca.

Durante la lectura del libro no paran de surgirme semejanzas entre lo que expone el catedrático de historia y lo que vivimos diariamente en el particular microcosmos del Valencia Club de Fútbol. Desde hace años un sector del valencianismo juega, empujado por los abejorros mediáticos de turno, a ignorar la memoria larga y a matizar, de manera tan interesada como tramposa, la corta. La primera no les sirve y, en consecuencia, les importa más bien poco. O nada. Salvo que exista un trozo de pastel (económico, se entiende) que repartirse, del que dependa una mínima referencia a la historia del Valencia, los voceros que azuzan a la masa ignoran constantemente el pasado. Solo así se explica que, por ejemplo, los cuidados actos que organiza la Fundación bajo el nombre de Fòrum Algirós (el último, en recuerdo a los héroes de la Liga del 42) se la traigan al pairo. Es decepcionante que quien más se llena la boca de valencianismo ignore después todo lo que representa y desconozca o desprecie a los testigos de nuestra historia. Entretanto asistimos a una instrumentalización más que evidente de la memoria corta. A un juego de fácil ejecución que consiste en blanquear la oscuridad, ventilar responsabilidades del pasado, establecer bandos y repartir carnets de valencianismo a partir del nuevo discurso fabricado por estos resortes mediáticos y sus acólitos. Pasa con Paco Roig, por ejemplo. De vez en cuando asistimos al relanzamiento del personaje a partir de una idea repetida machaconamente: que devolvió la ilusión a los aficionados. Quien se ha preocupado por conocer la historia reciente del Valencia sabe bien que la herencia de Roig es otra: la generación de una deuda más que importante, la remodelación ilegal de Mestalla (que no se ha derribado por ser el Valencia lo que es) y la articulación de un argumentario populista que lo arrollaba (y ocultaba) todo.

Y con Juan Soler, ¿qué ha pasado? Otro ejercicio de memoria corta. Arropado por sus escuderos mediáticos, que recibían prebendas a costa de su lealtad, hoy no hay nadie que salga a defenderlo. Hoy se le recuerda, si se le recuerda, como un pobre hombre que perdió su patrimonio, pero sus otrora defensores no abren la boca. ¿Quién bendijo las acciones de Soler mientras la deuda se multiplicaba exponencialmente? ¿Quién sonreía y asentía mientras la operación del nuevo estadio caminaba hacia el desastre? ¿Quién, en definitiva, es cómplice del hundimiento del Valencia? También se olvida el vergonzoso seguidismo que acompañó al desembarco de Dalport (qué águilas fueron sus patrocinadores, por cierto), que acabaría forzando la intervención del club y todo lo que vino después: la etapa burocrática, antipática y gris (pero suficiente para contener la deuda) de Llorente, el desembarco de los supuestos cerebros de la revolución valencianista, la venta del club forzada por Bankia y la era Meriton, cuyas erráticas constantes vitales conocemos todos.

¿Nos deparará la anunciadísima vuelta a escena de Amadeo Salvo otro episodio de memoria corta? ¿Aludirá el expresidente a su responsabilidad en la llegada de Lim o como en anteriores ocasiones lanzará un mensaje autoexculpatorio en el que cargue las tintas contra otros? En su momento Salvo no hizo sino repetir el esquema inaugurado por Roig: el discurso pomposo y populista, las prometidas lluvias de prosperidad. Ya sabemos que todo ello es una trampa. Pero vivimos en Valencia, donde estos mensajes calan. Donde tropezamos no una, sino veinte veces, con la misma piedra.