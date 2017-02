MATERIAS PRIMAS

Se encuentran dos amigos; uno de ellos es agricultor, el otro le pregunta «¿cómo estás?»; cuestión retórica y educada, casi rutinaria, pero el del campo no puede sustraerse del todo a la realidad y le dice que regular. A partir de ahí, un guión acostumbrado. Lo primero, eso de que «siempre os estáis quejando». ¿Acaso no quería saber?, pues se lo aclara, y para sortear dudas detalla lo consabido: precios ruinosos, costes hacia arriba, estropicios meteorológicos, las plagas, el mal año en general que se suma a otros, las grandes cadenas... ¿Piensas que no será para tanto?, mira alrededor: campos abandonados, ¿por qué será?, tú mismo no quisiste seguir el camino de tu padre, que aún fue medio agricultor, y mucho menos el del abuelo, que lo fue a tope. Mira quiénes quedan, ¿ves muchos jóvenes?, ¿cuál es la edad media? Cristóbal Aguado lo dijo claro el otro día, en la celebración del 40 aniversario de AVA: la edad media de los agricultores valencianos es de 62 años, y va subiendo. Faltan tres para la jubilación. Oración y cierre. ¿Por qué será? En serio, ¿hay que insistir más para se asuma sin tapujos?

Llegados a esto, también es habitual la recomendación: «Deberíais uniros; la unión hace la fuerza». Genial, ni se había oído nunca, cómo no se había caído en ello. ¿Unirse, quiénes, cómo, cuántos, para ir adónde, para hacer qué...? ¿Por qué no resultó antes?

Seguimos. Departamento de recepción de consejos externos. «¿Por qué no hacéis como en Estados Unidos con la naranja: grandes explotaciones, recolección mecanizada, enormes fábricas de zumo...?» Una constante que se renueva. Alguien que sabía de verdad lo aclaró hace mucho tiempo: «Nosotros producimos naranjas -y lo demás- para consumo en fresco; alta calidad, elevado rendimiento, presión en el cultivo y en el comercio... Sólo así podemos rentabilizar explotaciones pequeñas y trabajo intensivo, que es lo que tenemos; el valor añadido a lo que hacemos está en la selección para fresco; optar por la industria como principal destino no es camino para nosotros; la industria paga precios más bajos por pura lógica; está bien para desviar a las fábricas un porcentaje de lo que sale en el campo, lo que no es apto para fresco; al menos sacas algo, no se pierde, pero lo importante es lo selecto, el primor que va al mercado en fresco, lo de la industria es complementario».

Pensaba en ello a raíz de que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, citara, en la fiesta conmemorativa de AVA, a los «productores de materias primas agroalimentarias». Seguro que su intención era loable, pero sonó algo raro. Lo de materias primas suena a extracción de productos baratos -no al esmero en cultivos de primor- que abastecen a sistemas industriales que elaboran y ganan el valor añadido. Pero el campo valenciano, y en especial la hortofruticultura, produce sobre todo para el mercado en fresco. El objetivo no es el de materias primas, no hay connotación de minería, ni en general de artículos básicos que quedan alejados de los productos finales. Lo de aquí es más de producto refinado, alto standing. Aunque últimamente abunda mucho el concepto general de limitar lo del campo a mera extracción de materia prima, lo que enmascara de paso la exigencia de conformidad con precios básicos, como en la minería. Pero lo que vale caro es el hilo de cobre, no el mineral de cobre.