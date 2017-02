JURISTAS DE OCASIÓN

Somos la tabla del náufrago a merced del frenesí de las tormentas y las olas nos arrastran hacia las orillas que en ese momento colapsan las modas. Nunca olvidaré, en lo más crudo de la crisis, a esas dos señoras de cabellera cardada discutir acerca de la prima de riesgo, de lo desbocada y potrosa que se mostraba la dichosa prima de riesgo. Aprenda economía en siete días y luego lance sus soflamas entre los humeantes bollos de la panadería. Los economistas de espectáculo televisivo también contribuyeron al descontrol ofreciendo lecciones magistrales gracias a su pizarra catódica. Y qué fácil lo veían todo y cuánta solución milagrosa.

Durante el abismo de la crisis nos volvimos todos economistas bufos de opereta cómica. Qué tertulias de sobremesa. La leche. La releche. Pero ahora el imparable tsunami nos permite surfear sobre las leyes y todos nos hemos tornado juristas de saldo, de ocasión, de populosa playa. Agarramos tres conceptos, los mezclamos, los confundimos, los agitamos y ya nos sentimos prestos para cacarear. El impagable Gabriel Rufían dijo que la decencia está por encima de la ley. Charles Bronson y Steven Seagal también. Por otro lado, el baremo en cuanto a decencia de Rufían seguro que no es el mismo que el de mi vecino de abajo. Alguien de Podemos, ya no recuerdo quién, afirmó que la sentencia del caso Noos no les gustaba nada, pero nada, desde el plano político. Ya, pero se juzga y se condena o se absuelva a la gente (ah, la gente) según las pruebas, no según el sesgo político o, ya puestos, nuestra simpatías o antipatías. Sufrimos una intoxicación permanente que nos avinagra el paladar y nos nubla el sentido. Pero nos encanta este ritmo: hoy soy economista y mañana experto abogado penalista, magistrado, fiscal. El carrusel nunca se detiene y tragamos carnaza con fruición.