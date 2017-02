Idiologisants

Pot dir-se d'aquells que impulsen efectes ideològics; sobretot que fan ona de maneres o propalen fórmules determinades. Estos dies estem patint un excés ideològic, a l'hora d'administrar, gestionar i ordenar moltes qüestions ...de governar, dic, majorment en la ciutat de Valéncia i des de la seua capitalitat, als valencians. Veus autorisades, tecles ben regides, caps que reflexionen i opinen fan cabal dels destrellats que es perpetren, contra la raó, la costum, l'historia... o més encara contradint al personal. Els efectes de l'ideologisació mereixen fer-li al verp un cafís d'entrades per la naixent fraseologia que va allumenant-se tal o qual regidor no rig de cara al be públic, serà que «es mira en l'espill de l'ideòlec de tanda» o que «sobra ideologia i manca govern», tot un rosari de testimonis d'incertea pràctica que nos desencanta als demés i que hi ha qui es passa per baix cama.

Pero patint d'este mal, estem observant l'atac pancatalaniste i les calques tècniques de son equip ideològic: ridiculisar qualsevol documentació que defenga la valencianitat i estalviar raons de trellat. I com els testimonis, història i justa reivindicacio neta i nostra brolla cavallera en tot lo món, la tàctica és atacar el sentiment, desautorisar, recorrer sense més a l'universitat, com si tota ella fora prou per a convertir-nos en lo que mai hem segut i manco desigem ser, per més que als nostres fills els obliguen contra natura a estudiar catalino. Una educació «marciana», una deconstruccio i «derribo» en el nom de la mare VALÉNCIA, una «acció» que ya no enganya a ningú, ara baix el nom d'un patrici valencià, crida en ínsules per al 2 de març als més compromesos pancatalans, perque veu que ya estem farts d'acostumades raberes del nort a la dreta, venint a Valéncia de charlotada.

Necessitem un govern que treballe per a tots, i si no arriba a més, per lo manco que no destorbe. Nosatros el 2 a la Catedral i a la Llonja.