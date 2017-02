FÚTBOL TOTAL

La opinión es nuestra dosis diaria que calma la adicción, y nos hace olvidar que cuando escribimos de fútbol estamos hablando de un juego sencillo, un deporte con reglas centenarias que no nació cuando cada uno de nosotros empezó a coleccionar cromos y cambiarlos en la Plaza Redonda. Tendemos a aplicar en nuestro juicio crítico la consideración de que las decisiones que provienen del dinero, de la política o del milagro de la pizarra del entrenador sacarán lo mejor de los jugadores. Hablamos de refundar el modelo, y de escoger una dirección deportiva determinada, un tipo genial en el banquillo, y una gerencia moderna. El Valencia creció cuando fue sencillo y astuto, y ha menguado en las etapas de soberbia y proclama tontuna. Pancartas sin estrategia no son la medicina. Necesitamos callarnos hasta que sepamos cómo recuperar el Valencia. Y entonces actuar para conseguir directivos solventes de fútbol, jugadores con hambre a los que hacer mejores, un entrenador capaz de mejorar las cosas, y una grada que por fin sea madura, y sepa que ser del Valencia ni es un camino de rosas ni es necesario que lo sea. Toda nuestra historia ha estado caracterizada por enormes medianías, y cumbres gozosas, puesto que llegar a la cima siempre ni estaba a la altura en el pasado, ni lo estará en ese futuro que no admite más que un par de personajes en el fútbol, en los grupos de comunicación, en las compañías eléctricas o en el sistema bancario. Nuestro fulgor está en dar por el saco una temporada tras otra, y asaltar la banca en las etapas de transición, cuando las marcas internacionales están mudando la piel. Con la compra del Valencia vendimos el alma, para que el dinero nos asegurara fichajes, y consiguiera más títulos. Ni ha sido así ni lo será. Y esperemos que el reverso de hoy no sea otro comprador, sino volver a ser nosotros mismos. Tiempo habrá. En una de esas incursiones por las librerías de viejo, me compro, por el precio de un café, la edición en castellano, de 1976, del libro Fútbol total, de Stefan Kovacs, que me demuestra que casi todo está ya escrito. La velocidad y la intensidad, la polivalencia, el ensanche del campo, la inteligencia, la consideración del deporte como juego colectivo, acomodar el modelo de entrenamiento a las características reales de los jugadores y del club, egoísmo en el entrenamiento, pero solidaridad en la competición, se juega como se entrena, qué hacer con la disciplina, entrenamientos de atacantes haciendo de defensas y viceversa. En nuestro presente tan embarazoso, hemos de contribuir desde la grada a desvanecer el temor y dejar que Voro haga su trabajo. Del libro me quedan algunas frases, como la que le dedicó el jugador del Ajax Piet Keizer a su entrenador: «Lo mejor que hizo Kovacs con nosotros, fue librarnos del miedo". La tarea compartida de Voro y Mestalla.