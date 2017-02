Hay nombres que imprimen carácter. Casi siempre son los padres los causantes de ese carácter, lo que no obliga mucho al portador del nombre, pero cuando son los propios nominados quienes escogen su apelativo deben poner mucha atención. El Papa emérito (uno de los hombres más inteligentes del planeta) eligió 'Benedicto': 'Bendito', obviamente 'Bendecido' por Dios. En cuanto a los bautizados hay que resaltar a los 'Teodoro' o 'Doroteo': 'adoradores de Dios»', incluso los 'Teófilo' están obligados con Dios, al menos deben amarle. Los 'Amado', sin dudan fueron muy deseados por sus padres, pero los 'Amador' deber llevar cuidado con lo que aman, que a veces te dan gato por liebre. Y desde luego un 'Víctor': 'Vencedor' nunca puede darse por vencido. Caso muy particular es el de 'Milagrosa': que hace milagros; sucesos excepcionales debidos al poder de Dios. Sin duda Dios se apiadará de doña Milagrosa proporcionándole los 15.000 euros que necesita para evitar el claustro. Creo yo, que puedo errar, que lo que le pasa a doña Milagrosa es que no lleva suelto. Al llegar a este punto quiero aprovechar la ocasión para afirmar que encarcelar a quien no puede reincidir es un tremendo disparate. Es pura venganza de la sociedad para con el condenado. Y para postre los encerramos a pensión completa. Tantos años estudiando latín y griego y nadie nos descubrió las etimologías. Te propongo, lector, la más preciosa palabra de la lengua castellana: 'Entusiasmo'; descúbrela. Te adelanto que también está Dios por en medio.