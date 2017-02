El PP busca tres millones y medio de votos

Mariano Rajoy salió victorioso de su último Congreso Nacional, no tiene mas nubarrones negros en el horizonte de su gobierno que el posible de que el PSOE se niegue a apoyarle los presupuestos y en ese caso le quedará el consuelo de convocar nuevas elecciones antes de que acabe este año, en cuyo caso volverá a ganar. Si no fuera porque él y los suyos todavía no han dado con la fórmula de cómo recuperar los tres millones y medio de votos que han perdido por la combinación letal de crisis económica y corrupción en sus filas, su situación sería la de plena felicidad.

El PP ha perdido el voto de los jóvenes. No hay que recurrir a encuestas o sociólogos para afirmarlo con rotundidad, basta con asistir a una reunión familiar para sacar la conclusión de que es difícil encontrar a menores de cuarenta que les voten, imposible prácticamente hallar a uno que lo haga sin haber cumplido los treinta. Muchos de sus padres, votantes populares de toda la vida, se resignan a verles acudir a las urnas con la papeleta de Ciudadanos en la mano; peor sería que lo hicieran por Podemos, que también los hay. A una generación por lo general muy preparada para desempeñar trabajos que no existen no se le puede pedir que apoye a un partido instalado en el poder cuyos dirigentes, desde concejales a diputados, disfrutan de unos privilegios envidiables para todos los demás.

Al PSOE le sucede lo mismo, los hijos de sus militantes se han pasado a Podemos. Su situación es aún peor, pero esto no se traduce en ganancias para los populares, encuesta tras encuesta de los últimos meses vienen demostrando que su intención de voto sigue sin superar la barrera del 33 por ciento que consiguieron el pasado mes de julio. Si ahora se les asignan mas escaños más es por la fragmentación del resto del electorado, que va en aumento. El desempeño de un gobierno razonable, sin pisar apenas callos, sin plantear debates ideológicos que molesten a unos o a tros, la mejora de la situación económica o la creación de cerca de medio millón de empleos no garantizan a Rajoy que en el caso de que se tengan que convocar nuevas elecciones le sea posible mantenerse en La Moncloa sin mas apoyo que el de Ciudadanos.

Y es posible que se tengan que convocar. Después de un tira y afloja dentro del Consejo de Ministros sobre si llevar al Congreso los Presupuestos de 2017, Rajoy se ha inclinado por el sí, a sabiendas de que el PSOE descabezado es ahora mismo incapaz de situarse en la abstención necesaria para garantizar que salgan adelante. Si este es el caso, las elecciones se harán inevitables antes de fin de año. Es por eso por lo que el PP ha hecho lo imposible en coronar con éxito su Congreso Nacional y por lo que se están convocando los congresos regionales para las próximas semanas, como el valenciano que tendrá lugar a primeros de abril. Tiene que tener la maquinaria electoral engrasada por si acaso.