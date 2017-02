Vehículos o prótesis

La saludable avalancha de personas que circulan sobre bicicletas exige que las autoridades competentes aclaren cuanto antes si dichos aparatos son propiamente vehículos o meras prótesis que debemos considerar como extensiones mecánicas de quienes las usan.

Si una bicicleta es un vehículo deberá cumplir las mismas reglas y exigencias que los demás vehículos, cosa que ahora no sucede en muchos casos. A los ciclistas cumplidores y a los demás ciudadanos, peatones o motorizados, les interesa conocer cuanto antes cómo se deben considerar las bicicletas ante las normas de circulación.

Porque si prevaleciera el criterio de entender la bicicleta como una mera extensión mecánica y humanizada del peatón -cosa que se aprecia por la ambigüedad y la permisividad actual- sabríamos a qué atenernos con claridad.

Lo que no se puede mantener es el estado actual de indefinición: en teoría, sobre el papel, una bicicleta es un vehículo, pero no les decimos nada a quienes se saltan semáforos en rojo, van por la izquierda, se suben por las aceras, cruzan por los pasos de peatones, hacen caso omiso de los carriles bici que tanto reclaman y les ponen, ignoran señales de 'stop' o ceda el paso... Insisto, no les dicen nada porque se molestan. Y tampoco quieren que lleven seguro ni placa identificativa, no sea que decaiga por ello la afición. El concejal Grezzi hasta ha comparado sobre la cuestión: «¿Acaso lleva matrícula y póliza un peatón?» Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pero equiparen los pedales a meras extensiones de las piernas. Y avisen cuanto antes, para que los demás nos paremos de golpe cuando veamos una bici en lontananza, por si las moscas, y si andamos por la acera nos armemos de escudos y corazas, preparados para defendernos ante posibles choques.