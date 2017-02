TODOS LOS ENTRENADORES SON UNA BIRRIA

Lo que más me gusta del VI Naciones es el momento de los himnos. Sí, lo sé, no dice mucho a mi favor, pero me emociona ver a quince jugadores, tiarrones del tamaño de un 4x4, cantar a voz en grito, hinchando la vena en el cuello, mientras pasan el brazo por encima de la espalda del compañero, que debe ser lo más parecido a apoyarse en un rinoceronte. Y suena vibrante 'Ireland's Call' o los graderíos repletos de galeses orgullosos entonan 'La tierra de mis padres' en el Millennium Stadium de Cardiff. Y a veces suceden momentos tan especiales como aquel de noviembre de 2015 en el que el público de Wembley, ni más ni menos, cantó La Marsellesa en un hermoso homenaje a las víctimas de los atentados de París.

En los Juegos Olímpicos no es lo que más me gusta, pero sí que me toca ver al atleta coronado romper a llorar mientras sube la bandera de su país y suena su himno. El nuestro no tiene letra y eso lo hace menos impactante, la verdad. De hecho, da un poco de risa escuchar a los aficionados españoles tararear la música.

No nos ponemos de acuerdo ni con eso. Aquí es que somos más de protestar por todo. En Valencia llevo años sorprendido al comprobar, temporada tras temporada, que no hay un entrenador que guste al público de Mestalla, que, visto lo visto, debe ser el más exquisito de Europa. Miras para atrás y todos eran unos paquetes de cuidado. ¿Valverde? Malo. ¿Pellegrino? Malo. ¿Djukic? Malo. Si hasta a Héctor Cúper el hincha lo miraba con desdén. A Héctor Cúper, que llevó al equipo a dos finales de la Champions. Lo nunca visto. Lo máximo. Un hito que ya veremos cuándo se vuelve a repetir. Pues Cúper, un especialista en perder finales (primero hay que llegar a ellas), también era una birria de entrenador.

Unai Emery no se escapó de la guillotina crítica de Mestalla. Que no valía para nada. Y no paró la gente hasta que lo vio despedirse. Uno más. Después se fue al Sevilla y puso en órbita al equipo andaluz. Hubo un día que eliminó al Valencia en Mestalla y encima tuvo la osadía de celebrarlo. A lo grande. Su equipo acababa de meter un gol en el último minuto y se clasificaba para la final de un torneo y al tío no se le ocurrió otra cosa que celebrarlo. Insensato.

Le llovieron palos por todas partes. Yo, siempre tan inocente en estos asuntos balompédicos, asomé el morro por aquí y por allá para ir preguntando el motivo de tanto odio. Me dijeron, perplejos por mi impertinencia, que cómo se le ocurría hacer tantos aspavientos en el campo que le dio de comer. Ah, vale, que era eso. Que uno no puede celebrar una victoria agónica en el campo donde te silbaron. O donde te dieron de comer. Igual da. El deporte, y especialmente el fútbol, ha llegado a un punto demasiado absurdo para perder el tiempo con razonamientos.

Unai Emery recibió el martes una lluvia de elogios por la lección de fútbol que le dio el Paris Saint Germain al Barcelona, que es quien solía impartirlas. No sólo goleó a uno de los mejores equipos del siglo sino que lo desnudó con su fútbol. Y lo hizo siguiendo el guión ideado por Emery, el que tampoco valía en Mestalla.

El problema no es solo de Valencia. España entera es muy parecida. ¿O acaso ha habido unanimidad con algún seleccionador? Pero si era habitual encontrarse con críticos acérrimos de don Vicente del Bosque. Y fue campeón del mundo. O Pep Guardiola, el técnico ante el que se postró el mundo del fútbol y al que aguardaban, agazapados tras una esquina, los puñales afilados de sus detractores, que, eso sí, tuvieron que esperar mucho tiempo a que le vinieran torcidas al elocuente técnico catalán.

Esta exigencia no es exclusiva del fútbol. El baloncesto, aunque hay más excepciones, también tiene el morro muy fino en materia de entrenadores. Sergio Scariolo necesitó repetir la gloria para tapar muchas bocas. Y en cuanto venga un mal partido, volverán a señalarle como el seleccionador equivocado. Tampoco es nuevo. Si ni siquiera Aíto García Reneses, el maestro de los maestros, contentaba a la afición.

En Valencia me quedé un poco mosca cuando descubrí que también había algunos seguidores y periodistas descontentos con el rendimiento de Pedro Martínez. Como si no vieran que la Fonteta está prácticamente llena partido tras partido. Como si no reinara, al menos aparentemente, el buen rollo en el vestuario. Me lanzo a escribir estas líneas antes de ver el desenlace de la semifinal de la Copa del Rey contra el Barça porque en realidad me da igual el resultado: me gusta el trabajo de Pedro Martínez. Si encima me sale bien y se mete en la final...