Oídos sordos en el ayuntamiento

Es lo que en Valencia capital parecen tener los responsables municipales ante las innumerables quejas y el enorme revuelo que ellos mismos han organizado con el asunto de las campanas de San Nicolás. Aunque lo más chistoso del caso es que precisamente sea en Valencia -una de la ciudades más ruidosas de España y del mundo entero cuando en marzo llegan las festividades falleras- donde estos bisoños e inexpertos ediles tengan la osadía y la ocurrencia de denunciar a una parroquia por el entrañable y agradable tañido de sus campanas. Si lo que quieren es llamar la atención de sus huestes, yo les propongo que no se detengan en los campanarios y continúen con ampliar la prohibición a las verbenas, despertaes y mascletaes, que eso sí que es un desparrame de decibelios, y que obliga a muchas familias, entre las que yo me encuentro, a un exilio forzoso durante la semana fallera. Si la sensibilidad no les alcanza para distinguir entre lo que es una tradición y lo que es una molestia, yo les reto a que sonómetro en mano realicen una verificación puramente técnica y comparen las campanas de San Nicolás y la mascletà de cualquier falla de Valencia, con la particularidad de que si además suman los tiempos reales de duración de cada una de estas dos 'molestias' les garantizo que el tañido de las campanas se queda como el lloriqueo de un bebé. Lo único que están pretendiendo es que haya un levantamiento popular que les dé más notoriedad.