MALES GANANCIALES

Estamos juzgando a los jueces, no sin antes haber acotado con algo más del debido respeto sus dictámenes. Nadie esperaba otra cosa, pero muchos creen que se han pasado de benignos y otros dicen que la balanza estaba oxidada. La Casa del Rey no puede ser la casa de tócame Roque, pero les ha tocado la Lotería. La sentencia de mínimos eleva al máximo el espíritu crítico de los españoles en la calle. Cada uno de nosotros llevamos dentro un árbitro de futbol y un entendido en política nacional y el fallo del cochambroso 'caso Nóos' nos ha convertido en magistrados. Eso de que la infanta Cristina desconociera el origen del dinero no se lo traga nadie. Ni siquiera los que tienen que deglutirlo. La sentencia habrá devuelto a sus proporciones el 'caso Nóos', pero ofende a los compatriotas de esta señora, a la que no le gusta su patria, que nos toma por tontos. Dice que desconocía el origen del dinero, pero se lo podemos explicar: era nuestro.

El Rey Felipe VI tiene ya una idea clara de qué país le ha tocado en suerte y hace lo que puede para evitar más desgracias. Hace dos días estuvo en el museo Thyssen junto a doña Letizia, y expresó su máximo respeto a la independencia de la Justicia. Lo curioso es que la Justicia a veces es independiente de ella misma. Los jueces han condenado a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses de prisión, cuando ellos pedían penas de hasta 19 años. ¿Quién puede lamentar que la misericordia desnivele el fiel de la balanza? La piedad la necesitamos todos y, si nos quejamos, no es de su extensión, sino de su mal reparto. Más de ocho le han caído a Torres y cuatro a Matas. ¿Ustedes se lo creen? Yo tampoco. La vista se celebrará la semana que viene, pero tanto los hipermétropes como los miopes lo ven todo más claro. Vivir para ver, pero ojos que no ven lo que ver desean lo ven todo más negro. No hay que creer que algo no existe porque no podamos verlo. Seguro que vendrán tiempos mejores. Hay que creer en ello a ojos cerrados.