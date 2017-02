Hiperactividad política

El pasado fin de semana, marcado por los congresos del PP y de Podemos, pongo la tele el domingo por la noche para ver el Telediario y sale Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, a valorar lo sucedido en la acera de enfrente (Vistalegre II) y en la de al lado (la Caja Mágica). ¿Y qué creerán que dijo Inés Arrimadas sobre los cónclaves celebrados por los partidos rivales? Pues dijo lo que cabía esperar que dijera, es decir, que mientras Ciudadanos es una formación sólida, consolidada, abierta, plural y democrática, los otros, mira tú por donde, no lo son, porque o bien están divididos, como Podemos (qué perspicacia, qué agudeza, qué capacidad de análisis, qué profundidad) o muestran una unidad artificial que se basa en la imposición de un sistema que excluye las primarias (PP). Vamos, que si cinco minutos antes de escucharlo me preguntan qué iba a comentar Inés Arrimadas yo hubiera anticipado punto por punto su declaración. ¿Qué valor, por tanto, tiene esa comparecencia de Inés Arrimadas? Ninguno, cero, la nada. Pero Inés Arrimadas, como he dicho, es la portavoz de Ciudadanos, elegida para el cargo con el fin de aliviar la exposición mediática de Albert Rivera, así que si es la portavoz tiene que ejercer de portavoz, lo cual conlleva salir el domingo por la noche a opinar sobre los congresos del PP y de Podemos, que aporta tanto como si le preguntas a Sergio Ramos si se alegra de que el PSG le haya endosado cuatro golitos al Barça... Pero el problema es que,creado el órgano, hay que dotarlo de contenido, que es una de las tendencias que caracterizan la política en España. Existe en la Generalitat Valenciana una Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la cual depende el Instituto de la Mujer, que sin duda tiene una razón de ser porque hay asuntos importantes de los que ocuparse, como la discriminación salarial que sufren muchas trabajadoras por razón de su sexo. Pero una vez puesto en marcha, creada la estructura, dotada de medios, de personal, de funcionarios, de asesores, de cargos políticos que tienen que justificar su sueldo, este organismo, como tantos otros, se dedica a hacer más de lo que debería hacer (como acusar a una juguetera de sexista por una colección de personajes históricos en la que no aparecía ninguna mujer). O como los parlamentos regionales que se reúnen todas las semanas en sesión plenaria para acabar hiperlegislando hasta producir tal cantidad de normas que no hay abogado capaz de controlar semejante volumen legislativo. O los concejales de Cementerios... ¿De verdad es necesario un concejal de Cementerios con dedicación exclusiva y sueldo a costa de la Administración pública, es decir, de los impuestos de los ciudadanos? Al final, esta hiperactividad política, esta tendencia a ocuparlo todo, a llegar a todas partes y a indicarnos hasta si el domingo tenemos que comprar o ir a misa me lleva a desear un partido que en campaña prometa sencillamente no hacer nada.