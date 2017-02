El otro día escuché a la consellera señora Montón decir algo interesante: «El hospital de Alzira será de gestión pública desde el día 1 de abril de 2018. Es una decisión política». Pues claro que lo es, pensé al cabo de un rato. Si la tomó ella, que se dedica a la política, no fue una decisión periodística. Tampoco lo fue militar, ferroviaria, bursátil, comercial, bancaria ni sacerdotal. Ni judicial siquiera. Fue una decisión política, tomada por una señora que ejerce el poder en una consellería y que cada mañana toma -para eso le pagan- docenas de decisiones políticas.

Pero no me quedé contento: los políticos, cuando hablan de tomar «decisiones políticas» buscan situarse, aunque no lo veamos, debajo de un paraguas de inmunidad. Y son tan inocentes que llegan a sentirse protegidos de toda responsabilidad, cuando no es así. Aplican eso de las «decisiones políticas» para los asuntos más radicales, extremistas o delicados de la pequeña multitud de asuntos incluidos en su programa electoral que jamás cumplen ni recuerdan. Y les cuelgan la etiqueta de marras con la intención de alcanzar la inocencia, además del perdón o la disculpa por las molestias: perdone que usted pierda su derecho a disfrutar de una gestión sanitaria privada, que suele ser más eficaz que la pública, pero es que como lo pone mi programa...

Se lleva mucho la moda de las «decisiones políticas» presuntamente exentas de gravedad. Casi todo lo que el poder decide sin atenerse a la lógica, el sentido común o incluso la legalidad suele ir envuelto con el mismo celofán. Y así estamos en lo que estamos: enterándonos de que la salida a Bolsa de Bankia fue una gran chapuza... que tuvo origen en una decisión política; o que volver a hacer una televisión pública que estará atacada desde el parto por los mismos virus que la anterior, es también una inevitable decisión política.

En Cataluña ya no se deciden cosas corrientes: todo los acuerdos que se toman en orden a la independencia soñada, todas las convocatorias y resoluciones, son acciones que buscan el mismo paraguas protector de las «decisiones políticas». Como si su patriotismo, la apelación a otro orden legal, las beneficiara de inmunidad.

Pero no es así; nunca lo ha sido desde Aristóteles, aproximadamente. Los políticos toman decisiones políticas porque no pueden tomar otras. Todas lo son por definición. Pero no forman parte de una burbuja excepcional: desde que salen paridas por sus mentes portentosas están escrutadas por la Constitución y afectadas por la ley, de modo que pueden ser sometidas a los tribunales si incumplen los requisitos. Y ya puede decirlo Agamenón o su porquero: convocar un referéndum sobre la soberanía de un pedazo de España está fuera de la ley como puede estarlo -si se hacen las cosas de mala manera- la cancelación de la gestión privada en unos hospitales, la resurrección de una televisión o la esclavización forzosa de toda una ciudad en homenaje a las bicicletas.