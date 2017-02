Costumbres y modas

Últimamente he rememorado vivencias y recuperado vídeos de Amsterdam en los años 60 que evidencian el uso habitual de la bicicleta en dicha ciudad que soporta un clima continental poco propicio para su uso. Se pueden encontrar fácilmente vídeos por internet que lo corroboran. Allí, es una costumbre asentada desde hace más de 50 años sin imposición alguna de los políticos y su uso sigue siendo muy habitual, igual que en Bruselas, Copenhague y Berlín. En nuestra ciudad, la llegada casi invasiva pero afortunada de turistas desde hace 20 años ha generado la necesidad de dar un servicio y obtener beneficios a la empresa adjudicataria JCDecaux y a los emprendedores, apareciendo Valenbsi y pequeños negocios de alquiler de bicicletas. De tal forma que el tráfico ciclista aunque muy anárquico ha crecido a ritmo fallero generando la necesidad de adaptar las calzadas para garantizar la seguridad vial no sólo de los ciclistas sino también de los sufridos peatones. Por todo ello preocupa y llama la atención el descenso inesperado del 50% de usuarios de Valenbisi en los últimos 3 años y por lo menos JCDecaux estará estudiando las posibles causas para enmendar el perjuicio económico. Pero esperemos que los kilómetros de miniscalextric para bicicletas que se están construyendo en el área urbana dificultando la vida diaria y robando espacio a los coches no acaben despoblados por la ausencia de ciclistas y haya que reconvertirlos más adelante. Esperemos por el bien de todos que estas ingentes obras no sean capricho de una moda, porque ya sabemos que las costumbres no se pueden imponer; las modas sí, pero son pasajeras.