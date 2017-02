AMPARO 'LA PERICA', LAVANDERA

Hoy es fiesta grande en Campanar, esa orilla huertana de Valencia donde aún perviven tradiciones y recuerdos de gente que nos impresionó a Paco Jarque y a mí, cuando realizamos el libro dedicado a su historia y a su lucha por mantener la esencia local ante la destrucción de alquerías y rendición al cemento.

Corría 1998. La columna es puro homenaje a Amparo, 'la Perica', la única lavandera superviviente del pueblo, oficio en el que muchas mujeres habían gastado su juventud. Acababa de cumplir 91 años y estuvo lavando hasta que la angina de pecho, ese dolor punzante que le atravesaba como un hierro, le obligó a renunciar al trabajo. El médico, en el hospital La Fe, se lo advirtió sin tapujos: «A su edad hay que descansar y cuidarse, si no quiere decir adiós a esta vida». Amparo 'la Perica', sintiéndose inútil, harta también de tanto trabajar, pensó que lo mejor sería lavar un cubre muy pesado, de ganchillo tejido con grueso perlé, y envolverse con él, como una mortaja, cuando le apareciese el dolor. Sin embargo, al entrar en casa y ver las plantas que estaban secándose, porque nadie las había regado en su ausencia, fue en busca de un cazo de agua y la dejó caer suavemente sobre los geranios para que florecieran. Había decidido vivir.

Al referirse a la tradición de las mujeres lavanderas de Campanar, muy citadas en crónicas costumbristas, justificó: «Éramos pobres y teníamos acequias con agua clara». Su abuela ya lavaba, y ella, desde bien pequeña, acompañó a la madre a Valencia para recoger y devolver la ropa. Aseguraba que no creció porque pronto sostuvo en la cabeza un fardo de prendas envueltas en un gran pañuelo. «Nunca fui a la escuela -confesaba-, no sé escribir, no sé leer. Pongo el dedo cuando he de firmar». El jabón lo fabricaban con aceite de soja, aceite sobrante de la cocina y sosa cáustica; la lejía, con «polvos de gas y salsosa». Recordaba que «lo más costoso era dejar limpios los delantales, servilletas y paños de cocina de 'El Gallo de oro'. Su mirada se humedecía y exclamaba: «Pobrea, pobrea. Aún guardo el frío del agua, tan helada, de los inviernos. Pobrea».