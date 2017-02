AMISTADES PELIGROSAS

En el Bloc no pasa nada que no controle el 'fontanero' Lluís Mi Campos. Uno de los muñidores del pacto del Botànic. Amante de la política, el fútbol y la música de banda. Desconozco si el orden de los factores altera el producto. Campechano, afable y socarrón. El hombre en la sombra del presidente de Les Corts, Enric Morera. El jefe de gabiente que ordena la improvisación de la segunda autoridad de la Comunitat. Durante mi etapa en política admiré el buen hacer de Lluís Mi. Supo defender y atacar en el momento justo. Hoy, Compromís no sería lo que es sin la estrategia del político de Quart. Fue importante para derrocar a Glòria Marcos y trabajó para que el nacionalismo fuera una rémora para beneficiarse de Mónica Oltra. Lluís Mi Campos es muy del Valencia y muy de Amadeo Salvo. Un par de horas antes de que el expresidente sacara un comunicado para anunciar que a partir de mañana rompería su silencio, el jefe de gabinete del presidente de Les Corts sacó a pasear por twitter su corneta para ejercer de torilero y anunciar que el 'bou' iba a salir. Después, por la misma vía, incluso se le ocurrió que si Salvo pedía al valencianismo que había que recoger tapones de plástico para comprar el Valencia a Lim, las naves de almacenaje de una multinacional sueca se iban a quedar pequeñas. Además, mientras el Consell negocia con Bruselas el pago de la multa de la Unión Europea, el asesor de Morera se dedicó a destripar la resolución de la comisaria Margrethe Vestager como si él tuviera la solución a todos los problemas. De verdad que no me imagino a Arcadi España, jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, intentando resolver los problemas del Real Madrid y de Florentino. Lluís Mi era de Lim porque Salvo era de Lim. A muerte. Ahora, Lluís Mi ya no es de Lim porque Salvo dejó de ser de Lim. El enamoramiento por el magnate de Singapur se tornó en decepción. Y ahora, lo que mola es darle 'calbots' al dueño por su desastrosa gestión deportiva. La verdad es que no entiendo el motivo por el que los cargos públicos se empeñan en mezclar el fútbol y la política. Por qué gente de Compromís flirtea con todo aquello que criticaron en la etapa del PP. En la Comunitat, desgraciadamente, vamos sobrados de populismo y el que practica el Bloc es de sobresaliente. Mientras un sector de Compromís trata de relanzar al Valencia de la mano de la vuelta de Salvo, el partido se opone con todas sus fuerzas al plan Porxinos en Riba-roja. Ah, por cierto, antes de que se me olvide. Que luego nadie se sorprenda si en las terapias de grupo que convoca el Valencia haya alguien, de esos que dicen que están bien conectados con el poder, que se ofrezca sin vergüenza a iniciar una campaña para atizarle sin descanso a Mónica Oltra a propósito de la multa de Bruselas. Hay amistades demasiado peligrosas.