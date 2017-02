EL AMIGO AMERICANO

Paco Martínez Soria ya no vive aquí. La España que contaba en duros, llevaba la boina y viajaba con una gallina cloqueando en la cesta de mimbre no es la nuestra. Lejos de los tópicos, nuestro país se ha convertido en una de los mayores productores de profesionales en distintas disciplinas que, lamentablemente, nuestra economía no está sabiendo retener y los países de nuestros entorno no siempre saben aprovechar. Médicos, físicos, biólogos, arquitectos, diseñadores y un largo etcétera de profesionales han tenido que dejar nuestro país, después de la crisis, pero también antes.

Su éxito fuera es, en cierto modo, nuestro fracaso. Está claro que es motivo de orgullo que un vecino nuestro sea reconocido en el extranjero, pero hay que tener en cuenta que su formación, en la mayoría de los casos, ha sido una inversión colectiva que regalamos a Francia, Suecia o Alemania. A cambio, en el mejor de los casos esos países nos mandan sus turistas y en el peor, telefilmes infumables cada fin de semana a la hora de la siesta.

Sin embargo, este no es el único puente que sabemos abrir con el exterior, afortunadamente. Esta semana hemos tenido dos ejemplos de cómo desde aquí se pueden hacer muchas cosas y muy bien, quizás con más viento en contra que a favor.

La semana pasada Porcelanosa, la empresa que fundó un señor en Vila-real hace poco más de 40 años y que ha acabado convirtiéndose en un icono mundial, hacía balance de sus resultados y demostraba un año más que se puede ser un caso de éxito produciendo y gestionando desde aquí.

Por poner un ejemplo del poder de la marca baste decir que la tienda que el año pasado abrió la firma en la Quinta Avenida de Nueva York les ha deparado una buena sorpresa. Aunque creían que aquello sería un punto de representación que iba a dar réditos en concepto de marca, lo cierto es que también está siendo una buena fuente de negocio. «Por mucho que sea el centro de Nueva York, allí vive gente y se reforma sus casas, claro», comentaba la consejera delegada de la compañía, María José Soriano, con una modestia que contrasta con el hecho de triunfar en la gran manzana.

Por su parte, la semana casi acababa con otro anuncio que orientaba la proa de otra compañía valenciana hacia los EE UU. El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) comunicaba la integración del grupo con la estadounidense Rmanj, una cadena de clínicas en Nueva Jersey que le abre la puerta a ese mercado.

Lejos de lo que podría hacer pensar el tópico, en este caso, la valenciana es la que lleva los pantalones en la unión, con el 70% de la sociedad resultante y carta blanca (por fin) para crecer en el país más competitivo del mundo gracias a su profesionalidad clínica, que ya le ha hecho estar presente en más de una decena de países. Ya no somos lo que fuimos, pero nos toca creérnoslo.