Estic cansat. Lo que desige és anar-me'n ya al cel». Estes són de les últimes paraules que D. José Climent expressava uns dies abans de deixar-nos.

«Cuando un amigo se va algo se muere en el alma». Sempre he pensat que les persones són grans pel buit que deixen quan se'n van i el que ha deixat en la meua ànima és tan gran que perdurarà per a sempre. M'he sentit el discípul amat pel gran mestre. En vosté trobí recolzament, llealtat, amistat, comprensió i sobretot un gran afecte.

Perque hem treballat junts molts anys, he gojat de la seua amistat des de sempre, he conegut la seua enorme bondat i el carinyo que professava a tots els que a vosté s'acostaven i perque he sabut de la seua profunda valencianitat, estic segur de que les portes del cel estaven obertes per a vosté abans de que tocara a la porta.

Quatre volers han estat presents en el seu cor: l'amor a Deu, al pròxim, a Valéncia i a la música.

L'amor a Deu el feu acceptar en plenitut la vida sacerdotal. Una vida que t'obliga a renunciar a gran part de lo que el món t'oferix, a canvi de ser testimoni de la Fe en Deu. De l'amor als demés soc testic perque en tot moment hem contat en el seu consell, en la seua ajuda i en la seua sabiduria. De la seua valencianitat podem parlar tots els que l'hem conegut. Defensor de la nostra llengua valenciana, de la nostra història i de la nostra cultura que són l'essència de la nostra identitat com a poble. I el seu amor a la música. Ha segut l'anhel al que ha dedicat tota sa vida. Pel seu saber de la música religiosa i per l'estudi dedicat a conéixer l'obra dels qui li precediren l'han consagrat com un dels grans musicòlecs valencians. Un amor que vosté definia en estes paraules: «Per a Deu lo millor, i lo millor és la bona música». MESTRE, descanse en la glòria de Deu.