A veces quieres desaparecer. Te sale algo mal, tienes un descuido o simplemente los planes no resultan como esperas. Y en ese momento dices: 'Tierra trágame'. Esta semana hemos asistido a varios episodios en los que es probable que alguno de sus protagonistas haya pensado en la necesidad de hacerse invisibles. Crees que vas a cosechar una victoria y lo que te llevas es una derrota. Piensas en ajustar cuentas con alguien y al final el que termina retratado es uno mismo. He leído que al conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, le ha jugado una mala pasada el whatsapp. Un mensaje enviado por error -no lo tengo claro- a un grupo que no correspondía ha destapado el intento de una parte del Consell, la que lidera Mónica Oltra y conforman los altos cargos de Compromís, de cobrarse una pieza en la persona de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, o alguno de sus más estrechos colaboradores. Leo un día después que los dos consellers afectados ya habían hecho los paces -venga va, ¿y qué más?- pero no dejo de imaginar a Alcaraz, nada más enviar el mensaje, dándose un golpe en la frente como el crío de aquel anuncio de televisión: 'anda, los donuts'. Lo del conseller de Transparencia guarda cierta similitud con lo ocurrido con los socialistas de la ciudad de Valencia. Llevar hasta el juzgado de Palma al que fuera mano derecha de Rita Barberá fue un éxito político mayúsculo que ahora... se ha quedado en nada. «Ningún valenciano tiene duda de la responsabilidad política de los gobernantes», dijo ayer Sandra Gómez. Una forma como otra cualquiera de desviar la atención del fondo del tema: el presunto delincuente no lo era. Ni el exprimer teniente de alcalde ni ninguno de los cuatro exfuncionarios procesados. Todo un salto de trampolín por parte de los socialistas de la ciudad a una piscina en la que ya no hay agua. Es probable que la cúpula regional del PP valenciano también hubiera querido desaparecer el pasado fin de semana en Madrid. Todo iba bien, enmiendas bien, discurso bien, y de repente, el dedo de Mariano Rajoy decide que el presidente provincial de Valencia -que, por decirlo fino, no está entre los íntimos de Isabel Bonig- se incorpore al comité ejecutivo nacional. La sonrisa de Vicente Betoret no era por formar parte de eso tan genérico que se llama Génova, sino por ser consciente del desconcierto causado en la dirección regional. Para desaparecer cuando se producen este tipo de circunstancias -confundirse con el paisaje, lo llaman algunos- el especialista es el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez. Si Imelsa no levanta cabeza, no te entiendes con tus socios de Gobierno y en tu partido te quieren matar -políticamente hablando-, lo mejor es hacerse invisible. O que la tierra te trague.