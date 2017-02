¿QUIÉN MATÓ A EMERY?

Hagan la prueba, salgan a la calle y pregunten. A los valencianistas, claro. Oiga, perdone, ¿usted habló mal de Emery? Nooooo, yo no, para nada. ¿Y usted? No, no, de eso nada, yo no fui. ¿Tal vez usted? ¿Yo? ¿Está usted loco? Pero si yo era de los que le defendían a capa y espada (ya nadie usa lo de «a capa y espada», como nadie, salvo Rajoy, dice lo de «ni hablar del peluquín»). Pero es que -hagamos hoy también un poquito de autocrítica- lo mismo le puede ocurrir si intenta averiguar los periodistas que hablaron o escribieron en contra del técnico vasco durante su etapa en el Valencia, que fue larga, cuatro temporadas, inusualmente prolongada para lo que es el banquillo de Mestalla y para cómo funciona el fútbol en España, pero convulsas, sometidas a constantes rumores de que va a caer, no renueva, lo tiran, ¡Unai vete ya, Unai vete ya, Unaaaaaai vete ya!, hasta que se fue. Y cuando acabó recalando en el Sevilla me parece que no lo hizo mal y ahora en el PSG francés pues da la impresión de que algo de idea sí que tiene el hombre. Pero es verdad que aquí nos ponía nerviosos con sus gestos de guardia urbano en la banda, con esas ruedas de prensa en las que hablaba, y hablaba, y hablaba y con los partidos ante el Madrid y el Barça en los que perdía, y perdía, y perdía. Y yo mismo, supongo, aunque casi prefiero no recordarlo, que escribiría alguna vez mal de él, aunque el caso es que tuve la oportunidad de conocerlo y me cayó la mar de bien. Pero es que entonces queríamos más, no nos conformábamos con ser terceros, no aceptábamos el papel de segundones, nos creíamos los amos del universo. Ya ves. Luego pasó lo que pasó, vino lo que vino, y aquí estamos, pendientes el lunes del Eibar-Granada, partido de la máxima, saboreando el martes la derrota de los culés porque al final es casi lo único que nos queda, la desgracia ajena. Y cuando esa noche pones la tele y ves al entrenador que estuvo aquí y que se fue -¡Unai vete ya, Unai vete ya, Unaaaaaai vete ya!- celebrando los cuatro roscos al chuleta de Luis Enrique pues te dices, ¡ay va!, algo mal debemos de haber hecho. Y si encima piensas que a Quique no le va mal en el Espanyol y te acuerdas del tío aquel de la sudadera con capucha anunciando su cese, que Valverde puede acabar quitándole al Valencia el cuarto puesto de la clasificación histórica y que Pellegino va a jugar la final de la Copa del Rey, pues se te pone cara de Gabino Diego, de pasmado, de qué está pasando aquí. Así que sí, pidamos cuentas a Peter Lim, que debe darlas, por su evidente fracaso, rasquemos en la memoria y miremos el caos de Juan Soler, pero ya de paso, aunque sea cinco minutitos, reflexionemos acerca de nosotros. Porque a la pregunta que encabeza este artículo habría que responder como los de Fuenteovejuna: todos a una.