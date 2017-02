Cómo purgar sin que parezca que purgas? No me refiero al hecho de que a un niño o niña se le administre un laxante o un algo purgante en beneficio de su salud posterior; me refiero, aplicado a la purga política, a la que un grupo, que ostenta el poder político, aleja al resto.

¿Pasará eso en Podemos? Yo me atrevo a decir que sí. Son sospechas a la vista de los síntomas. Hoy, dicen que se reúne el Consejo Ciudadano, órgano máximo entre Vistas Alegres, para encarar soluciones tras la batalla fraternal entre el hombre fuerte por excelencia y el peso ligero. Un combate inútil. Los que juzgan son mayoría de parte del hombre fuerte.

En versión contemporánea me parece que viene a ser equivalente al Comité de salud pública en época de la Revolución Francesa. Se dedicaba a encarcelar y guillotinar a todo aquel que estuviera en contra de la revolución. Hoy se guillotina apartando al enemigo fraternal de la esfera del poder. Cosas entre hermanos.

Ya sé que Podemos tiene el aval de cinco millones de votantes y eso no es moco de pavo. Si yo tuviera tantos compradores de mis libros sería yo mismo un best seller.

! Ah! el voto y la elección. Un ejemplo es la ECR catalana-

Para votar hay que tener la edad, el DNI y las ganas de votar como es el caso del senador pakistaní de la ECR que no habla español y que es un manager del que criquet que como se sabe es un deporte de masas aquí en la sufrida España y eso al margen de su historial.

Yo solo tengo que casarme en Pakistán con un señor o con una señora- no sé cómo va allí el asunto- nacionalizarme e implantar allí el futbolín, crear una Federación y a lo mejor resulto elegido por la ECR de allí y me nombran un algo, una cosa de Jefes.

Esto de opinar da mucho gusto, pero también engendra rencores; por si así fuera, que se sepa que al ser liberal lo entiendo todo incluso la purga, que para eso han vencido ¿No?

Lo que puede dar un poco de resquemor y descredito es la aplicación «purguil» sin estética.