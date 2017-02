LA VALENCIA QUE YO HE VIVIDO

Para trabajar en LAS PROVINCIAS, a finales de los años 60, había que pasar por un máster con al menos tres pruebas de alta capacitación. La primera consistía en escribir sobre lo mal que estaba la Albufera y la necesidad de construir un canal perimetral de desagües y depuradoras; la segunda era hacer una crónica de la Cabalgata del Ninot a pelo, sin anestesia ni analgésicos, asistiendo a todo su paso frente al Ayuntamiento; la tercera prueba, de corte más literario, consistía en trazar un reportaje sobre la Plaza Redonda y su bullicio dominical.

Tuve suerte, porque conocía aquel redondel desde adolescente. Una afición sobrevenida, y bastante temprana, me apartó de las tentaciones del fútbol y me llevó por los senderos de la filatelia; mucho antes, desde luego, de que los Beatles se reunieran un día en Liverpool, decididos a cambiar el mundo. En la senda de los devotos seguidores del dentado y la obliteración, conocí la Plaza Redonda y sus resortes. Y supe muy pronto que entre la Lonja y lo que había sido El Clot se abría cada domingo un mundo donde todas las fascinaciones tenían su escaparate. Porque estaba, en efecto, ese hermoso sello del V Centenario de la Canonización de San Vicente Ferrer, de 15 céntimos, color sepia amarillenta, pero había muchos más alicientes, sugestiones y retos a lo largo de cien paradas desmontables que igual ofrecían revistas y libros viejos que canarios, cerraduras, cerámicas, perros, discos de pizarra, pesas y las últimas producciones locales de la inagotable escuela de pintura naïf. Todas las bocacalles y todos los rincones, todos los espacios disponibles bajo el anillo de uralita que hacía de techumbre, estaban ocupados por una multitud de curiosos, especialistas, buscadores de la gran ocasión y aburridos de oficio, salpicados de gitanas que leían la mano y carteristas al descuido.

El sello, durante dos o tres años, fue el pretexto o la espoleta de la curiosidad. Las Islas Vírgenes y la hoja del Canadá. Suomi es Finlandia y existen tres Guayanas. Sierra Leona es de verdad y tiene sellos. Y los americanos siempre colocan su bandera en las estampillas. Junto con el sello y la peseta de Alfonso XIII niño, un mundo fascinante de papel impreso estaba aguardando: Diego Valor, sin duda, pero también el «Diario de Barcelona», que era el periódico más antiguo de Europa. Todo lo que se pudiera imaginar estaba allí expuesto, por pocas pesetas: desde el «Ilustrated» con la reina Isabel en la portada, a los «Adler» de amenazadores Stukas que atacaban en picado...Poder tener un «Life» o un «París Match» entre las manos era un placer diferente a todo.

La plaza Redonda exhibición abierta, muestrario de tentaciones. Una sinfonía cultural en desorden completo, donde los libros, los discos, folletos, cartas, recuerdos y fotografías de mil vidas esperaban la mano de un comprador que luego los emparejara, poniendo el orden necesario, con los sellos y las monedas, con las postales, los diarios y cada momento perdido...

¿Se quieren creer que allí aprendí más de la República que en la escuela? Las monedas y los sellos, sí, fueron una humilde primera guía: porque donde no había partidos había billetes de un Banco de España que mostraba a una guapa moza con corona mural; y donde no había más información de la guerra que unos rótulos callejeros que decían «Refugio», te encontrabas con sellos de Correos con la cara de un abuelo con barba que se llamaba Pablo Iglesias. Y en la sección de Valencia, junto a San Vicente Ferrer, un señor gordito y elegante, de apellidos Blasco Ibáñez, que fue sello de Correos una vez.

En la plaza Redonda, y no digo más, me enteré de que en España había habido un intento de correo submarino que me llevó a comprender, qué cosas, que entre Valencia y Barcelona hubo un momento en que no funcionaba el ferrocarril y no eran practicables las carreteras.