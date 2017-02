Justicia de la gente

Ni las condenas acaban en lo que dice un papel ni las absoluciones alivian del todo. Lo decía el personaje de Blanca Portillo en la serie de Telecinco para advertir al hijo del impacto mediático de cualquier acusación: «la justicia popular es mucho más sangrienta que la de los jueces». En efecto. Que se lo digan a Alfonso Grau y a los demás valencianos que han quedado libres de culpa en el caso Nóos. El problema es que esa afirmación de la jueza de ficción tiene un matiz que hacer y que rebaja y resitúa las pretensiones de la llamada 'justicia popular': ¿es justicia el reproche social con intuiciones pero sin garantías? ¿O lo que es peor, con visceralidad y sin profesionalidad? Y ¿es popular la acusación de los medios a galope de los enemigos políticos?

Con la infanta Cristina sucede otro tanto. Para muchos su absolución no sólo no la libera de la acusación sino que incrementa la sospecha. Son quienes ya la dieron por condenada antes incluso de acabar la investigación. Que parezca inaudito, sorprendente y curiosa su ignorancia respecto a los manejos del esposo no son pruebas, pero sí parece ésta una sentencia que da por amortizada la 'condena' previa. Si una mente calculadora hubiera previsto cómo ofrecer el cuello de la infanta sin que la guillotina la rozara, la solución hubiera sido ésta: banquillo pero absolución; que pase el trago del juicio pero que salga libre de cargas después. Y en ese diseño, demonicemos al plebeyo y que cargue con todo; si es posible, un poco más el que queda lejos. Una condena de seis años, así, llena las fauces de la jauría popular pero no llega a dejarlo tocado y hundido.

Sin duda, la sentencia se ajustará a Derecho, responderá a las pruebas y a lo que dice el Código Penal. Sin embargo, a la 'justicia' popular le sabrá a poco. Le hubiera sabido a poco aunque fuera mayor, aunque hubiera condenado a todos y aunque hubiera hecho tambalearse a las instituciones del Estado. Hay quien se toma estos casos no como engaños que deben desenmascararse y perseguirse sino como ofensas a lo más sagrado que deben pagarse casi con sangre. Esa actitud ha sido favorecida, además, desde determinados púlpitos que han visto en lo sucedido una oportunidad única para construir un discurso de la justicia injusta. El planteamiento tiene el mismo fundamento que el cuestionamiento de los políticos o de las leyes. Hay quienes se arrogan la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal, estableciendo un baremo que no coincide con el que la sociedad, a través de mayorías y parlamentos, se otorga. Son los que pregonan una legitimidad ajena a la ley, una superioridad moral que, a falta de un dios originario, nace de uno pagano presente en 'la gente'. Para esos, ni el congreso es legítimo ni lo son sus leyes ni lo es la justicia de los tribunales. Son unos jacobinos anacrónicos para los que 700 folios argumentados convencen menos que cuatro memes.