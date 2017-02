Vienen nuevos retrasos en la edad de jubilación. No es cuestión de ponerse serios, en plan de a ver si se frena el proceso; se ve venir y es fácil entender que el sistema no aguantaría de otra forma. Las cuentas son así: más población 'pasiva' a costa de menos población 'activa', proporcionalmente, no es sostenible, como se dice ahora. La hucha se agota y el final sería la quiebra. Es evidente. Vivimos más, de media, y al mismo tiempo se empieza a trabajar y a cotizar más tarde que antaño. El laberinto es endiablado. Lo fácil es ponerse a aumentar la recaudación, pero eso también acabaría rompiendo las costuras. Posiblemente será una combinación de varias cosas: cierto recorte de las cuantías de las pensiones, sobre todo de las altas; quizás algunos incrementos en las aportaciones de quienes trabajamos, sobre todo de los que más cobran, y desde luego, un retraso en la edad de retirarse con derecho a cobrar del Estado. Ahora ya estamos inmersos en una paulatina demora; de oficio y de manera ordinaria casi nadie se jubila ya a los 65 años justos; cada ejercicio se va aumentando unos meses y la meta, de momento, es llegar a los 67. Pero los 'expertos' están advirtiendo de nuevo que eso no basta, que se debe retardar más, y ya se está dando por descontado que se pondrá la meta en los 70. Y en ello están bancos, seguros y, desde luego, el Banco de España, que es esa especie de 'voz en off' que vigila el gran espectro global que nos circunda y de vez en cuando acude a advertirnos de lo mal que vamos y cómo deberíamos corregir para comportarnos conforme a los preceptos de manuales que también van variando, según los vientos.

Lo que pasa es que, al mismo tiempo que se reitera la cantinela, ese reiterado anuncio consabido de que se debe aplazar más allá la edad del jubileo, la población afectada, que es la mayoritaria y desde luego no en altos estratos de la sociedad, ve con estupor que se siguen registrando jubilaciones anticipadas, y no sólo por razones digamos técnicas e inevitables, sino también jubilaciones muy anticipadas, porque sí y muy bien dotadas, lo que causa estupor y extiende mal ejemplo, ya que también se reiteró que tales cosas se cortarían de cuajo, y no es así.

Sorprende aún más el asunto porque las reiteradas proclamas que animan en dirección a nuevos alargamientos en la edad de la jubilación suelen llegar desde posiciones políticas, bancarias o de grandes compañías, que es precisamente donde abunda el hábito de establecer contradictorios adelantos jubilares para disfrute propio.

Por fortuna, en el lado contrario vemos que cada día hay más personas que, pasada la edad reglamentaria y a veces por mucho, perseveran en su propósito de no jubilarse y mantenerse laboralmente en activo. Estoy pensando, a bote pronto, en dos personas cercanas: Pedro Toledano y Eduardo Mestres, jóvenes eternos y sabios permanentes. Y no son los únicos casos ejemplares.